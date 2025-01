Bologna, stasera c’è il Dortmund. Le possibili scelte di Italiano

Serata stupenda per il Bologna che questa sera, al Dall’Ara, ospiterà il Borussia Dortmund nella gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, è stato chiaro: si gioca ogni tre giorni, tra le varie competizioni, e per questo motivo è giusto che ogni pedina possa rendere al massimo senza esaurire le batterie. Per questo motivo stasera potrebbero esserci variazioni rispetto ai titolarissimi scesi in campo nelle ultime tre giornate di campionato.

Il modulo non si cambia, sarà solito 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali. In difesa potrebbero esserci solo conferme, con la linea a quattro formata da Holm, Lucumi, Beukema e Miranda. In mediana Freuler è sicuro di un posto, l’altra maglia andrà a uno tra Ferguson, Moro e Pobega. Sugli esterni non si tocca Orsolini, mentre dall’altra parte Ndoye potrebbe far rifiatare Dominguez. Stesso discorso sulla trequarti dove Fabbian potrebbe prendere il posto della sorpresa Odgaard. In avanti resta il ballottaggio tra Dallinga e Castro, con l’argentino favorito.

Bologna, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; Holm, Lucumi, Beukema, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

Un estratto delle dichiarazioni di Italiano in conferenza

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Come affronterete questa partita? Quanto vi ha aiutato il percorso in Champions per il campionato?

"La affronteremo come l'ultima in casa, l'obiettivo è cancellare la casella zero delle vittorie e cercheremo di farlo in tutti i modi contro una squadra che sta facendo bene in questa Champions. Lo faremo proponendo entusiasmo insieme ai nostri tifosi. Stiamo bene e sono contento di come stiamo crescendo, forse anche grazie alla Champions. Abbiamo ben figurato in questo percorso e dobbiamo ripartire da qui anche domani. Proveremo a fare qualcosa di straordinario".