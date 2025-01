ESCLUSIVA SI Cremonese, proposta del Cosenza per Majer, ma strada in salita. Cesena alla finestra

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane qui su Sportitalia il nome di Zan Majer è fra quelli caldi in uscita in casa della Cremonese in Serie B.

Al club grigiorosso è arrivata una prima proposta dal Cosenza, ultimo in cadetteria ed in cerca di rinforzi a gennaio, ma la pista appare in salita, con il giocatore che ha altre squadre interessate a lui e che potrebbe preferire altre piazze.

Il Cesena è la squadra che più si è interessata a lui fra le altre squadre, anche se ad ora ha fatto solo un sondaggio. I primi contatti con il Cesena si sono registrati già a fine 2024. Il Catanzaro rimane sullo sfondo come possibile outsider nella vicenda, si attendono dunque sviluppi da qui ai prossimi giorni.