Il Milan è in campo, in questo momento, per la rifinitura in vista della sfida al Girona. Domani sera, a San Siro, la formazione rossonera affronterà il club spagnolo per la gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Alla rifinitura mancano Christian Pulisic e Samuel Chuckwueze, presente invece Noah Okafor dopo il mancato trasferimento al Lipsia.