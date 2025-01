Milan, Musah: “Diamo il massimo, c’è fiducia per fare grandi cose”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita tra i rossoneri e il Girona, valida per la setttima giornata della Champions League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Che Girona ti aspetti?

“Li conosco bene, dobbiamo essere molto solidi difensivamente”.

Promessa di avere più continuità?

“Diamo il massimo, stiamo cercando di allenarci e di migliorarci. Da quando il nuovo staff è venuto abbiamo fatto bene in Arabia e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia per poter fare grandi cose”.

Cosa vuol dire giocare la Champions League?

“Siamo veramente fortunati di poter giocare questa competizione. Quando ero al Valencia, volevo giocare la Champions e per questo sono venuto al Milan”.