“Non doveva andare così”: Sonego all’improvviso spiazza tutti

Dopo Sinner, anche Sonego ha fatto centro e ha conquistato i quarti di finale degli Australia Open: le sue parole hanno però colpito tutti.

Jannik Sinner ha sconfitto, in una gara rocambolesca, Rune agli ottavi ma anche Lorenzo Sonego ha mostrato una grandissima forza fisica e mentale contro Tien. L’azzurro, insieme al suo connazionale, ha conquistato la fase successiva del Grande Slam e se la vedrà con Ben Shelton.

Lorenzo ha battuto Tien in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) e ha così conquistato per la prima volta in carriera i quarti di finale degli Australia Open (e di un Grande Slam in generale): un traguardo che difficilmente dimenticherà e che ha alzato ancora di più l’asticella, dimostrando il livello a cui è arrivato.

Ha approcciato fin da subito molto bene il match, ha servito in maniera impeccabile e ha sbagliato davvero di rado negli scambi mettendo in seria difficoltà il suo avversario, che poi ha accusato anche dei problemi nel corso dell’incontro. Problemi di natura muscolare per cui è stato necessario richiamare l’intervento del fisioterapista che però non è riuscito a risolvere la situazione.

Sonego felice ma a metà dopo la vittoria contro Tien: ecco cos’ha dichiarato il tennista italiano

Al termine della sfida degli ottavi di finale, vinti da Sonego, lo stesso tennista italiano ha dichiarato anche in maniera abbastanza inaspettata: “Sono un po’ triste perché il mio avversario ha avuto dei problemi, non è il modo in cui avrei voluto vincere. Non doveva andare così, ma così è e non si può cambiare”.

“L’atmosfera – ha continuato – è veramente strepitosa qui in Australia, ho giocato veramente bene questa settimana e il clima fa di tutto per farti giocare il miglior tennis. È semplicemente incredibile, per me è un’emozione pazzesca”.

Sonego poi dopo il match ha anche chiesto più volte come stesse Tien sincerandosi delle sue condizioni e consolandolo. Una gran bella persona, oltre che un atleta incredibile. Il 29enne torinese ha poi chiuso il discorso sottolineando: “Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo”. Lui da un lato, Sinner dall’altro (che se la vedrà con Alex de Minaur ai quarti): entrambi proveranno a portare l’Italia del tennis più avanti possibile nello Slam.