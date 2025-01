Rune non la supera: nuovo attacco a Sinner

Sinner ha attirato ancora una volta l’attenzione in Australia e ha ricevuto un ‘nuovo attacco’: ecco cos’è successo con Rune.

Il cammino di Jannik Sinner agli Australia Open continua ma non è passato inosservato quello che è accaduto a Melbourne. Il danese non ha potuto evitare la sconfitta, nonostante diversi momenti in cui ha messo in difficoltà l’avversario e quello che ha dichiarato ha colpito subito tutti.

Tra Jannik Sinner e Holger Rune, in Australia agli ottavi di finale si è giocata una partita a dir poco allucinante. Per tutto quello che è accaduto, senza dubbio, ma anche per i punti che si sono inferti a vicenda. Soprattutto da parte dell’italiano nei confronti del danese.

A causa degli oltre 30°, Sinner si è dovuto fermare per un malore e ha dovuto richiedere l’intervento dei medici; poi lo stesso ha dovuto fare Rune poco dopo. Ci si è messa anche la rete, ad un certo punto, ad interrompere il match. Ma a stupire sono anche state le parole di Rune dopo la sfida.

Rune e l”attacco velato’ a Sinner: anche lui ‘contro’ il n.1 del mondo

“È giusto che Jannik – ha dichiarato Holger Rune dopo la partita degli ottavi di finale di Australia Open – sia stato controllato. Oggi faceva caldo anche se non c’è stato il sole tutto il tempo. Era molto umido, anch’io l’ho sentito. Credo che il MTO sia durato un po’ più di quel che mi aspettavo, 10 minuti o più… Un po’ brutale nel cuore del set. Ero in un buon momento, ma non sono riuscito ad andare avanti. Per lui non è stato proprio il peggior momento”.

E poi ha aggiunto: “Lo hanno controllato in campo, poi l’arbitro mi ha detto che avevano bisogno di fare ulteriori controlli per assicurarsi che fosse tutto ok. Poi però lui è tornato in campo a tutta, non so cosa gli hanno fatto. Ci ha messo un po’ troppo”.

“Nel primo set Sinner è stato più bravo di me, mentre io lo sono stato più di lui nel secondo. Nel terzo fino al suo MTO è stata una battaglia, stavo quasi morendo. Stavamo faticando molto entrambi, è normale. Sono rimasto 10/12 minuti a cuocere sotto il sole, ma la prossima volta dovrò essere più intelligente e aspettare fuori dal campo”, ha concluso.

Jannik Sinner, nonostante il problema fisico accusato, non ha mollato ed è rientrato in campo mettendo in scena una delle sue prestazioni più assurde e pazzesche della sua carriera finora. Di certo adesso c’è che il n.1 del mondo si giocherà i quarti del Grande Slam: le aspettative si stanno alzando sempre di più. Com’è giusto che sia dopo i traguardi incredibili a cui l’altoatesino ha abituato.