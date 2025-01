EPT story: la tappa a Campione d’Italia (2012)

L’attesa sta per finire. Tra meno di un mese e mezzo, il brand del più importante e famoso circuito europeo di poker dal vivo tornerà in Italia.

Il 10 marzo 2025 debutterà il PokerStars Open, e il primo evento di questa nuova kermesse avrà luogo a Campione d’Italia, l’exclave del Belpaese in territorio svizzero. Non si tratta del ritorno in Italia dell’European Poker Tour vero e proprio, ma di un suo “fratello minore”. Flutter, l’azienda proprietaria dell’EPT, ha infatti deciso di sostituire i precedenti tour “nazionali” (Estrellas, France Poker Series, United Kingdom & Ireland Poker Tour ed Eureka) con un nuovo circuito, come abbiamo spiegato in precedenza.

In questo caso, però, le dimensioni contano fino a un certo punto. Specialmente per l’Italia, che non ospita un torneo brandizzato PokerStars dall’agosto 2016. All’epoca si svolse a Saint-Vincent la penultima tappa dell’Italian Poker Tour Season 8, mentre l’ultima fu organizzata a Malta, nell’ottobre dello stesso anno.

Se invece consideriamo l’EPT, l’astinenza italiana dura da dieci anni. Ad aprile 2014, Sanremo concluse la sua presenza all’interno del tour, iniziata nel lontano 2008 e durata per 7 edizioni consecutive. Nel mezzo ci fu solo una breve parentesi a Campione d’Italia, nel 2012. Per il momento, il ritorno dell’EPT in Italia rimane un sogno, ma la scelta di Campione d’Italia per il debutto del PokerStars Open offre una piccola speranza per il futuro.

Come si suol dire, se son rose fioriranno. Per ora, accontentiamoci dell’arrivo del nuovo tour e di un breve ricordo di quell’EPT campionese.

E’ il 25 marzo 2012 quando l’European Poker Tour di Campione d’Italia prende il via. In programma ci sono 21 tornei, mentre alle casse del Casinò Municipale iniziano le code dei giocatori. Com’è naturale che sia, la fetta nettamente più grossa è costituita dagli italiani, ma non mancano i soliti tedeschi, nordici, inglesi, francesi, spagnoli, giocatori provenienti dall’est europeo e anche tanti big internazionali.

L’Italia fa la parte del leone nei side events, aggiudicandosi ben 4 picche. Il merito è di Guido Presti (primo nel 330 euro NLH Turbo), Gianluca Escobar (nel 330 euro NLH), Maria Tagliafierro (nel torneo per sole donne) e Carlo Savinelli (nell’€5.200 NLH 6-Max Turbo, davanti a Bryn Kenney). Oltre ai primi posti, gli azzurri del poker centrano un mare di podi.

La stessa situazione si delinea nel Main Event, in programma dal 26 al 31 marzo. Il torneo è affollato da players del Belpaese: 32 di questi andranno a premio, su 88 posti pagati e un field complessivo di 570 entries. Alcuni nomi ci riportano alle origini e al periodo del boom del poker in Italia: Giorgio Bernasconi (85°), Salvatore Pengue (84°), Daniele Mazzia (81°), Alessandro Speranza (71°), lo “squalo” Massimo Mosele (66°), Antonio Buonanno (65° a Campione e poi vincitore dell’EPT Me di Montecarlo nel 2014), il già citato Carlo Savinelli (52°), Sergio Castelluccio (47°) e Carla Solinas (42°).