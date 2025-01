AZ Alkmaar-Roma 1-0, giallorossi ko in Olanda

Termina con un ko per 1-0 il match in Olanda della Roma contro l’AZ Alkmaar. A decidere la gara una rete nel finale di Parrot.

AZ Alkmaar-Roma, le ufficiali

AZ ALKMAAR (4-3-3): Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo. Allenatore: Maarten Martens. A disposizione: Verhulst, Zoet, Martins Indi, Parrot, Belic, Addai, Dekker, Smit, Buurmeester, de Wit, Daal.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Gelik, Hummels, N’Dicka, Angelino; Koné, Paredes, Pisilli; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Mancini, Baldanzi, Zalewski, El shaarawy.

La partita

Inizio lento. Prima chance Roma al 28′. Primo tentativo verso la porta per la Roma: Saelemaekers effettua un cross rasoterra dalla destra al limite dell’area per Dovbyk, che riceve, si gira e prova a calciare di sinistro. Il tiro viene però facilmente bloccato a terra dal portiere di casa. AZ che sfiora il gol al 41′. Occasione enorme per l’AZ, errore in disimpegno di N’Dicka, palla a Meerdink che prova un tiro di sinistro da una posizione molto vicina. Un tiro potente, ma decisamente impreciso. Nella ripresa Ranieri cambia Dovbyk ammonito con Soulé. Non succede praticamente nulla fino al gol di Parrott al 81′. La Roma si dimostra disattenta e subisce un gol su un fallo laterale battuto sulla trequarti olandese. Dopo due passaggi, gli olandesi si trovano in un 3 contro 3 nell’area romanista. La palla arriva a Moller Wolfe sulla sinistra dell’area, che effettua un cross rasoterra. Parrott, completamente solo, deve solo appoggiare in rete. Termina così 1-0.