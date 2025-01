Esclusiva SI Juventus, si monitora Todibo in prestito

Novità in casa Juventus. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà i bianconeri starebbero monitorando in prestito Todibo che vuole lasciare il West Ham. Juve quindi che dopo Veiga, in arrivo, vuole chiudere ora per un centrale. In lista ci sono sempre anche Kelly e Kristensen. Ecco la news.

Esclusiva SI Juventus, la pista Todibo

La Juventus pensa nuovamente e clamorosamente a Todibo, come abbiamo svelato con un tweet delle 19,05. Al momento l’idea è quella di prenderlo in prestito, a meno che dal mercato in uscita non emergano nuove situazioni. Quindi, la condizione oggi è quella del prestito, partendo da due presupposti: Todibo si è pentito di aver accettato il West Ham dopo il lungo corteggiamento della Juventus, soprattutto non si sta trovando bene in Inghilterra e vuole andar via. Tutto fatto per Veiga, si attende il via libera entro stasera, la Juve vuole fare comunque un altro difensore: piace Kelly, per ora in stand-by, in lista Kristensen dell’Udinese. Attesa, probabilmente per capire gli sviluppi relativi a Todibo. Così sul suo sito il nostro Alfredo Pedullà.