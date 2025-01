Ritorna in F1: annuncio clamoroso

La stagione 2025 di F1 prenderà il via in Australia, al circuito dell’Albert Park di Melbourne, nel weekend del 16 marzo.

Ultimo campionato con stabilità regolamentare prima dei cambiamenti del 2026, la stagione 2025 di F1 è tra le più attese degli ultimi anni. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente il trasferimento di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, il quarantenne britannico si regala nuovi stimoli con la scuderia di Maranello. Il sette volte campione del mondo avrà il compito, insieme a Leclerc, di riportare un titolo in rosso che manca – ormai – da fin troppo tempo (mondiale piloti 2007 e costruttori 2008).

Non solo Hamilton e Ferrari, in F1 ci sono stati anche altri cambiamenti in griglia di partenza. La Red Bull ha scelto Liam Lawson (al posto di Sergio Perez) al fianco di Max Verstappen che, ancora una volta, sarà chiamato a difendere il titolo di campione del mondo. La Mercedes ha sostituito Lewis con il promettente italiano Andrea Kimi Antonelli, mentre Sainz – dopo l’esperienza al Cavallino Rampante – ha trovato un sedile in Williams.

Aria di rivoluzione anche in altri team del paddock, con la Haas che avrà una line up completamente rinnovata e formata da Ocon e Bearman. Una mossa che ha condiviso anche la Kick Sauber, la quale ha sostituito Bottas e Zhou con Hulkenberg e Bortoleto.

F1, la Haas conferma la presenza di Magnussen

Kevin Magnussen non sarà presente in pista nel nuovo campionato di F1, ma la Haas ha confermato che l’esperto pilota danese sarà fondamentale per la nuova stagione. La scuderia statunitense sfrutterà le qualità del trentaduenne in altre vesti.

L’annuncio arriva da Ayao Komatsu, Team Principal della Haas. Le parole sono state riportate da RacingNews365:

“Kevin farà alcuni TPC e starà al simulatore“

Un ruolo in secondo piano per Magnussen che lascia il ruolo da protagonista in F1 dopo 190 partenze tra McLaren, Renault e Haas in dieci campionati tra il 2014 e il 2024. Il pilota ha deciso di lasciare il circus al termine della stagione 2024, in seguito ha firmato con BMW W Racing Team, scuderia con la quale debutterà in questo fine settimana alla 24 ore di Daytona. Una nuova esperienza che porterà l’ex Haas a disputare anche la 24 ore di Le Mans e l’intero campionato WEC. Nonostante gli impegni, Magnussen ritaglierà del tempo per il suo ex team di F1, come affermato dal TP Komatsu.