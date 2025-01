Walker e la voglia di Milan: lo attende il binario destro del Diavolo

Kyle Walker è atterrato oggi a Milano e s’appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Considerato uno dei migliori terzini della sua generazione, aveva voglia di una nuova sfida. Dotato di grande velocità (36 km/h di punta), grande forza fisica, abilità nei cross, nel gioco aereo e nella fase d’interdizione, oltre al tiro potente.

Adesso vuole prendersi il binario destro della difesa del Diavolo, dopo un periodo non proprio felice con la maglia del City. Il passato è da accantonare: c’è la volontà d’intraprendere un nuovo cammino al servizio della squadra di Conceicao.

Le indicazioni di Guardiola

Lo stesso Guardiola aveva dichiarato la volontà del calciatore inglese d’intraprendere una nuova avventura: “Ha chiesto di andarsene due anni fa dopo il triplete. Il Bayern lo voleva, ma l’offerta non era abbastanza buona e il club gli ha spiegato quanto fosse importante. Non possiamo capire il successo che abbiamo avuto in questi anni senza Kyle. È impossibile. Lo rispetto molto perché gli sono più che grato per tutti questi anni. La sua prima stagione qui è stata quella in cui abbiamo iniziato a vincere, vincere, vincere, vincere. È stato importante per la nazionale e per la nostra squadra, ma ha detto che vuole esplorare, la sua mente e il suo cuore vogliono farlo. Non so cosa succederà”.