La Lazio non si ferma più: contro la Sociedad nuovo capolavoro di Baroni

Vince, stravince e convince. Non si ferma la Lazio di Marco Baroni, che ieri sera all’Olimpico ha avuto la meglio su un’ottima formazione come la Real Sociedad di Imanol Alguacil. I biancocelesti hanno elevato nuovamente il loro livello, rispetto a qualche settimana fa quando sembravano un po’ sulle gambe. La formazione dell’ex tecnico del Verona è efficace in ogni elemento del gioco. L’attacco va alla grande, la gestione del pallone è perfetta e anche in difesa, nonostante i tanti problemi fisici e i continui cambi di coppia centrale funziona tutto molto bene.

Lazio, imbattuta in Europa

Con il successo di ieri la Lazio allunga a sette il numero di partite senza sconfitta in Europa. In questa League Phase infatti la squadra biancoceleste ha vinto sei gare e ne ha pareggiata soltanto una, in casa contro il Ludogorets, in una sfida in cui i bulgari non hanno concesso nulla. Insomma, un percorso netto che garantisce alla squadra di Baroni la certezza di accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Ancora invece non c’è la certezza della prima posizione. Nel prossimo turno, l’ultimo, la Lazio sarà ospite a Braga contro uno Sporting che è ancora in lotta per arrivare ai playoff.

Tavares, nota negativa

L’unica nota negativa della serata della Lazio è senz’altro l’infortunio, il secondo stagionale per Nuno Tavares. Il portoghese non sta mostrando la qualità delle primissime apparizioni e anzi è sempre più assente. Quasi una regressione, un ritorno a ciò che era a Londra. La sensazione, oggi, è che la Lazio abbia probabilmente la possibilità di avere un valore aggiunto con lui in campo. Ma, in generale, grazie al lavoro di Baroni su Pellegrini, possa anche fare a meno del giocatore ex Arsenal. Nelle prossime ore capiremo come sta l’esterno classe 2000, ma se da una parte questa è una nota negativa; dall’altra è anche una buona notizia perché i biancocelesti sanno di poter fare a meno di un giocatore forte e di poterlo “sfruttare” come plus nel momento in cui tornerà in forma.