Pazzesco Hamilton, Ferrari ribaltata: cambia tutto

Ci siamo: l’era di Hamilton, con Leclerc, in Ferrari è appena cominciata. Ecco cosa sta succedendo già con il pilota britannico.

Lewis Hamilton è ufficialmente approdato in Ferrari e ha già messo sottosopra l’intero mondo di Maranello: l’impatto mediatico che ha avuto il suo passaggio tra le file del Cavallino Rampante è stato pazzesco. E ancora se ne dovranno vedere delle belle visto che il pluri-campione di di F1 è ora atteso in pista.

L’uscita ufficiale con la sua nuova scuderia, in pista a Fiorano, Hamilton l’ha già fatta e ha già mandato letteralmente in delirio i tanti fan che hanno raggiunto il posto per vedere l’esordio del pilota britannico sulla rossa più amata di sempre. Dopo di lui è arrivato anche Charles Leclerc che quest’anno punterà, grazie al suo nuovo compagno di team, ancora più in alto.

Non si aspetta altro se non l’inizio ufficiale del mondiale di Formula 1 per questo 2025: tutto partirà dal Gran Premio in Australia e le aspettative sono già altissime. Nel frattempo hanno preso il via anche diversi cambiamenti: uno tra tutti ha già catturato l’attenzione di moltissimi tra fan e appassionati.

Hamilton ritrova una sua vecchia conoscenza: lavoreranno insieme in Ferrari

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, Lewis Hamilton ritroverà Angela Cullen e lavoreranno di nuovo insieme questa volta in Ferrari. La personal trainer neozelandese ha infatti lavorato con lui dal 2016 fino al 2023. Ora torna in grande stile e lo seguirà da vicino a Fiorano per il mondiale che lo attende insieme a Leclerc.

Insomma, secondo le indiscrezioni della stampa inglese Cullen sarebbe già in viaggio per Fiorano pronta a dare ‘nuova vita’ ad Hamilton. Anche perché in tutti gli anni in cui il sette volte campione del mondo in F1 l’ha avuta al suo fianco ha sempre fatto vedere grandi cose in pista.

È un caso che il 2024 in Mercedes, senza di lei, sia stato il peggiore della sua carriera in termini di rendimento? Nel dubbio il pilota non vuole lasciare nulla al caso e sarebbe perciò pronto a riaccoglierla a braccia aperte. Di lei ha anche dichiarato in più occasioni: “È concentrata, altruista e rende i miei fine settimana tranquilli. Ogni giorno che mi sveglio, qualunque sia l’ora, lei è semplicemente positiva. Mai un solo giorno è stata negativa. Questo è molto importante”.