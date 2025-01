Jacobs strappalacrime, la frase mette i brividi

Il 2025 di Marcell Jacobs sta per cominciare con numerose prove in vista, ma il le sue ultime dichiarazioni hanno fatto emozionare tutti e per molti è stato difficile trattenere le lacrime.

Con 9 medaglie d’oro e due argenti in carriera, Marcell Jacobs è uno degli atleti italiani che è più rimasto impresso nella memoria dei tifosi. L’atleta nato a El Paso è attualmente il primatista europeo dei 100 metri piani e dei 60 metri piani e di recente, nel 2024, ha conquistato l’oro ai campionati europei di Roma anche nella staffetta 4×100 metri. Per Jacobs si sta avvicinando il momento di tornare “in pista”, infatti tra una settimana sarà chiamato all’esordio in quel di Boston per il New Balance Indoor Grand Prix, più precisamente il prossimo 2 febbraio.

Gli obiettivi dell’atleta con cittadinanza statunitense sono chiari: imporsi ai prossimi europei e farsi trovare pronto per la stagione all’aperto. Jacobs punterà ovviamente a riprendersi il primato nel ranking dei 60 metri piani, quando l’8 febbraio prenderà parte ai Millrose Games di New York, altra tappa Gold del World Indoor Tour. Il mese cruciale però sarà certamente quello di marzo, quando Jacobs raggiungerà i Paesi Bassi in occasione dei campionati europei indoor di Apeldoorn. Nonostante l’atleta sia proiettato al futuro, la sua mente viaggia ancora verso ricordi che hanno lasciato tutti i fan a bocca aperta e che hanno portato in alto la bandiera italiana.

Jacobs punta i Mondiali 2025: “Tokyo? Tanti bei ricordi”

Era il 2021 quando Marcel Jacobs tenne tutti gli italiani incollati al televisore in occasione dei XXXII Giochi Olimpici disputati in terra nipponica. In quell’occasione l’atleta italiano ottenne l’oro per i 100 metri piani, stabilendo il record europeo di 9”80, oltre a portare a casa il primo scalino del podio nella staffetta 4×100. Da quel momento Jacobs ha ottenuto altri 4 ori e 2 argenti, ma di fatto nessuno di essi ha scaturito le stesse emozioni vissute ai giochi olimpici.

Intercettato dai microfoni del podcast Citius Mag, Jacobs ha tracciato i suoi obiettivi annuali e non ha potuto fare a meno di tornare con la mente alla città che ospiterà i prossimi Mondiali a settembre: “Tornare a Tokyo sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi. Spero di portare la stessa energia e sicurezza ai Mondiali”. L’appuntamento di settembre è l’evento per antonomasia, all’interno del quale tutti i migliori atleti si sfideranno per scrivere la storia dell’atletica leggera: Jacobs non sarà da meno e punterà probabilmente ad infrangere qualche nuovo record.