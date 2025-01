Sport italiano sotto choc: muore a soli 19 anni

Tragedia nel nostro Paese con la morte di una giovane ragazza: ecco cos’è successo secondo le ricostruzioni

Parlare di sport ci porta purtroppo a dover affrontare anche temi delicati come questo. Una vera e propria tragedia che ci ha portato via una giovane promessa dello sport italiano, ma soprattutto una ragazza a cui sono stati tolti i sogni e la vita nel giro di un attimo.

Il ciclismo purtroppo è sempre meno tutelato, i pirati della strada continuano a fare tristemente incetta degli appassionati delle due ruote leggere da anni e questa volta è successo ad una ragazza di soli 19 anni: inutili i soccorsi e l’intervento tempestivo.

Tragedia nel Trentino: la ricostruzione

Sara Piffer era una giovane ragazza, promessa del ciclismo trentino. Si stava allenando sulla piana Rotaliana, fra Mezzocorona e Mezzolombardo, quando secondo le prime ricostruzione è stata presa in pieno da una macchina proveniva dalla direzione opposta.

Nel tentativo di superare un’altra vettura, la macchina incriminata ha sbalzato a terra la giovane 19enne che è rimasta priva di sensi a terra mentre il fratello è stato ferito, evitando un’altra tragedia. Sin da subito si è capita la gravità della situazione per quanto riguarda la ragazza.

Gli operatori hanno subito inviato un elicottero con equipe medica d’urgenza a bordo per cercare di intervenire il più presto possibile già dai primi minuti del trasporto. Le manovre salvavita, quali anche il defibrillatore, non hanno fatto altro che allungare le operazioni sperando in un miracolo.

Purtroppo ciò non è avvenuto e nonostante un soccorso di prim’ordine sia dal punto di vista di tempestività che di importanza non c’è stato nulla da fare.