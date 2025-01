Bomba Djokovic, immagine choc: tennis sconvolto

Non è cominciato bene il 2025 di Novak Djokovic, costretto ad abbandonare gli Australian Open anzitempo a causa di un infortunio. Di recente è stata pubblicata un’immagine choc che ha lasciato il mondo del tennis sconvolto.

Dei record infranti da Nole potremmo parlarne all’infinito, ma non è certo opinabile il fatto che il tennista serbo abbia scritto la storia del tennis. Unico tennista ad aver vinto 24 slam e ad aver portato a casa 30 incontri consecutivi, Djokovic è stato anche il tennista più anziano ad aver chiuso una stagione al primo posto del ranking ATP (36 anni e 7 mesi nel 2023).

Come accade per ogni campione, vedi Sinner, anche per Novak ci sono stati momenti in cui si è trovato al centro di polemiche. Basti ricordare il 2022, quando a causa del Coronavirus per tutti gli atleti partecipanti agli AUS Open era obbligatoria la vaccinazione contro il virus. Nole si schierò contro l’obbligo e, oltre ad essere espulso dal continente australiano, dovette rinunciare anche agli US Open dello stesso anno. Anche oggi il tennista serbo si trova al centro di numerose polemiche, dopo l’esito infausto agli Australian Open 25. A tenere banco è stato il suo addio anticipato al primo slam della stagione, dovuto purtroppo all’età anagrafica che lo condanna sempre più spesso a infortuni.

Nole spegne le polemiche, l’immagine svela tutto

Durante la semifinale contro Zverev, Djokovic è stato costretto ad abbandonare il match dopo un solo set. Il pubblico di Melbourne non ha gradito il suo forfait, tanto che il campione è uscito dal campo sommerso dai fischi e il suo rivale, molto correttamente, ha sentito l’obbligo di intervenire pubblicamente. Zverev ha preteso rispetto per un campione come Djokovic, ma in molti hanno commentato che avrebbe dovuto rinunciare al match prima di cominciare: il fastidio alla coscia era già emerso nell’incontro con Alcaraz.

Tanti altri hanno addirittura sostenuto che l’infortunio fosse solo un’invenzione e che Nole si sia ritirato per non affrontare l’intero match con Zverev. Per zittire tutti, anche con un pizzico di sarcasmo, il tennista serbo ha pubblicato l’immagine della sua risonanza magnetica eseguite pochi giorni fa. La didascalia del post X non lascia spazio ad altre interpretazioni, certificando quello che di fatto è un infortunio molto reale e lanciando una frecciatina ai detrattori: “Ho pensato di lasciare qui questa immagine per tutti gli esperti di infortuni presenti“. Ora la speranza di Djokovic è quella di recuperare al più presto per prendere parte agli ATP 500 di Rotterdam, anche se non sarà semplice.