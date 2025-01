Colpo di scena Sinner, squalifica Tas: nessuno l’aspettava

Il numero uno al mondo continua a (stra)vincere nonostante lo spauracchio di una sanzione pesante per il caso Clostebol: “La linea tra negligenza e innocenza è sottile”

Jannik Sinner ha conquistato gli Australian Open per il secondo anno consecutivo. Distrutto in finale il tedesco Zverev tre set a zero (6-3, 7-6, 6-3) e secondo Slam consecutivo dopo gli US Open vinti a settembre.

Sinner ingiocabile, Zverev: “Sei il numero 1 e non di poco”

Dal malore ai crampi, nel major australiano niente e nessuno è riuscito a fermare Sinner. Troppo più forte di tutti gli altri, troppo più forte di Zverev (secondo nella classifica ATP…) dominato dal primo all’ultimo set. Dal primo all’ultimo punto.

Alla fine del match, il tedesco (gli ha reso i giusti onori: “Sei il numero 1 e non di poco”

A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev 🥰#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW — Eurosport (@eurosport) January 26, 2025

Terzo titolo del Grande Slam, superato Pietrangeli

Non c’è stata partita con il 23enne altoatesino, già diventato l’unico tennista italiano di sempre a vincere 3 titoli del Grande Slam. Superata una leggena come Nicola Pietrangeli. Il quale lo ha esaltato a ‘Corriere.it’: “Oggi per batterlo ci vorrebbero due Djokovic…”.

Agli Australian Open è stato praticamente perfetto, perdendo solamente due set: il primo al secondo turno contro il padrone di casa Schoolkate; il secondo e ultimo al quarto turno, quello del malore improvviso, contro il danese Rune.

Rewriting the 🇮🇹 history books ✍️ pic.twitter.com/ETIOY5zd4E — US Open Tennis (@usopen) January 26, 2025

Sinner da record

Sinner ha iniziato alla grande il 2025, dopo che aveva chiuso un 2024 stupefacente in cui ha infranto tutti i record possibili del tennis tricolore.

È stato il primo italiano a diventare numero uno del mondo;

Il 19esimo tennista nell’Era Open a chiudere l’anno in cima al ranking;

Ha vinto 4 Masters 1000 in carriera, 3 nel 2024 e tutti sul cemento: Toronto 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024 e Shangai 2024;

È l’italiano con più titoli nell’era Open: 19 in tutto, nove in più di Adriano Panatta e Berrettini

Boris Becker: “Squalifica Sinner? La linea è sottile, ma credo fermamente nella sua innocenza”

Sinner continua a vincere, anzi stravincere nonostante lo spauracchio di una squalifica per la positività al Clostebol. L’udienza del TAS di Losanna, sul ricorso presentato dalla WADA, ci sarà il 16-17 aprile.

Sul tema si stanno esprimendo praticamente tutti. L’ultimo, ma scommettiamo non l’ultimissimo è stato una delle leggende del tennis, Boris Becker.

Un po’ a sorpresa il tedesco si è schierato, per così dire, dalla parte del tennista azzurro: “La linea tra negligenza e innocenza è sottile – le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’ – tuttavia credo fermamente che sia assolutamente innocente. Spero che tutto si risolva per il meglio”.