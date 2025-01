ESCLUSIVA SI Torino, fatta per l’ex Napoli Elmas: i dettagli dell’affare

Confermato quanto rivelato la scorsa settimana: Gianluigi Longari spiega come sia stato definito l’arrivo di Elijf Elmas al Torino: operazione conclusa con il Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei granata.

Nuovo innesto nel reparto offensivo per la squadra di Paolo Vanoli dunque, con il macedone in cerca di rilancio dato che in questa stagione sta faticando a trovare spazio nella società di proprietà del colosso RedBull in Germania.

I numeri di Elmas in questa stagione

Laureatosi campione d’Italia con il Napoli di Luciano Spalletti due stagioni fa, in questa annata il jolly di centrocampo è sceso in campo in appena 6 casi, collezionando solamente 89 minuti per mettersi in mostra. A frenarlo ci si è messo anche un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi a metà novembre e fino all’inizio di questo 2025 per un totale di 9 partite saltate, per un problema muscolare.