La scelta più dolorosa per Sinner: addio definitivo

Jannik Sinner è chiamato alla scelta più dolorosa: il campione italiano deve prendere immediatamente la decisione per l’addio

È tempo di festa per Jannik Sinner. Nonostante il programma della stagione tennistica sia molto compresso, il campione italiano non può non concedersi qualche giorno di relax dopo il trionfo agli Australian Open.

Il numero 1 al mondo ha dimostrato di essere il più forte in assoluto, per stessa ammissione di Zverev che non è riuscito ad opporre resistenza in finale. Si gode il bis australiano dunque Sinner ed intanto pensa al futuro. Quello fuori dal campo ha una data che rappresenterà uno spartiacque: il 16 e il 17 aprile si deciderà sul ricorso della Wada al Tas di Losanna e quindi sulla possibile squalifica dell’italiano.

Intanto però il tennista continuerà a giocare e proverà a collezionare altri successi. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere a Rotterdam per l’ATP 500 in programma dal 3 al 9 febbraio. Lo scorso anno Sinner riuscì a vincere ed anche nel 2025 parte da favorito, anche se nella entry list figura anche Alcaraz. Il campione di San Candido però potrebbe prendere una decisione a sorpresa: dare forfait al torneo olandese.

Sinner, niente Rotterdam: il motivo

Non una scelta già fatta, ma un’ipotesi che Sinner starebbe vagliando. La settimana prima del torneo olandese sarà molto intensa, con il rientro dall’Australia e qualche appuntamento con gli sponsor e quello con il presidente Mattarella il 29 gennaio. Il tennista ha già fatto sapere che non ci sarà al Quirinale, ma ora è in dubbio anche la partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam.

Non esserci vorrebbe dire perdere i 500 punti conquistati lo scorso anno, ma visto il grande vantaggio sugli inseguitori nel ranking non sarebbe un problema. Anche perché Sinner figura tra i partecipanti all’ATP 500 di Doha che inizierà il 17 febbraio: vincendolo potrebbe recuperare proprio i punti che perderebbe dando forfait a Rotterdam.

Tutto comunque ancora da decidere con Sinner che ha dimostrato in passato di voler gestire le proprie energie, anche a costo di perdere qualcosa dal punto di vista del ranking. Al netto della questione TAS, l’obiettivo del fuoriclasse altoatesino è di competere al massimo nei quattro Slam (il prossimo è il Roland Garros) e togliersi lo sfizio di vincere davanti al proprio pubblico gli Internazionali di Roma.

Traguardi che possono valere anche qualche rinuncia importante per poter arrivare poi al massimo della condizione proprio nel momento che conta. Come è successo a Melbourne dove nessuno è riuscito ad impensierire il numero 1 al mondo.