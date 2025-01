Venerdì alle 12 ci sarà il sorteggio di Champions League a Nyon con Atalanta, Juventus e Milan che conosceranno le rispettive avversarie nei play-off. La formazione di Thiago Motta non sarà testa di serie complice il ventesimo posto, a differenza delle squadre di Gasperini e Conceicao, che per poco non sono rientrate nelle prime 8.

ATALANTA: Brugge o Sporting Lisbona

JUVENTUS: PSV o Milan

MILAN: Feyenoord o Juventus