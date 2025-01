Esclusiva SI – Il Milan cerca soluzioni per Okafor e Chukwueze

Ultimi giorni calciomercato anche per il Milan che, oltre alle operazioni in entrata, riflette e cerca di piazzare anche i giocatori che non fanno parte del progetto di Sergio Conceição. Tra questi ci sono Samuel Chukwueze e Noah Okafor.

L’esterno ex Villarreal resta in uscita nonostante il gol della vittoria segnato contro il Parma. Mentre, l’attaccante ex Salisburgo Okafor, dopo il fallimento della trattativa con il RedBull Lipsia, deve trovare una nuova destinazione.

I due attaccanti rossoneri sono tra gli esuberi da sistemare. Per questo motivo i loro entourage e il Milan si stanno muovendo per trovare soluzioni gradite e hanno cominciato ad offrirli in giro per l’Europa. Entrambi potrebbero attrarre interessamenti soprattutto dalla Premier League. I due giocatori offensivi sono stati proposti soprattutto nel torneo inglese.