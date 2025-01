Ufficiale: Skriniar in prestito al Fenerbahçe

Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. L’ex difensore dell’Inter lascia il PSG per trasferirsi nel club turco sulla base di un prestito fino al termine della stagione. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito e sui propri account social: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain e il giocatore per il trasferimento in prestito. Milan Skriniar ha firmato un contratto che lo lega ai gialloblu fino al termine della stagione”.

La prima indiscrezione del 16 gennaio

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Fenerbahce di José Mourinho sarebbe interessato a Milan Skriniar. Ecco la news: “Il Fenerbahce alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi c’è anche quello di Milan Skriniar per il quale José Mourinho sta cercando di alzare il pressing. Il Fener sarebbe disposto a coprire interamente l’ingaggio del giocatore slovacco che è già da tempo in trattativa con il Galatasaray“.