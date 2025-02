Hamilton, dolore troppo grande: è affranto

Tutto è pronto per la nuova avventura di Lewis Hamilton in Ferrari. Un 2025 che si preannuncia scoppiettante e pieno di sorprese, anche se in queste ore è emerso un grande dolore inatteso.

Pochi giorni fa Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati i protagonisti del video lanciato dalla Ferrari per la presentazione delle nuove tute da gara. Tutti i fan del Cavallino Rampante avevano atteso questo momento, ritardato a causa di vari imprevisti occorsi dopo l’addio di Hamilton alla Mercedes. L’hype, come si dice in gergo, è salito alle stelle e al contempo ha arricchito le aspettative per la prossima stagione.

A marzo i due piloti scenderanno in pista per partecipare al GP d’Australia ed è inutile dire che gli occhi saranno tutti puntati sul pilota britannico. Ha fatto molto discutere il suo ingaggio, ma a conti fatti tutto il popolo Ferrari ha fatto festa nel giorno del suo arrivo ufficiale. Dopo anni passati alla guida delle monoposto Mercedes, Hamilton ha intrapreso quella che forse sarà la sua ultima strada ad alti livelli, anche se l’età non sembra averlo scalfito più di tanto. Se da un lato c’è chi sta facendo festa e non vede l’ora di sentire rombare i motori, dall’altro c’è chi ha subito una “delusione d’amore”.

Hamilton in Ferrari, Toto Wolff col mal d’amore

Il patron della scuderia Mercedes ha paragonato l’addio di Hamilton a una storia d’amore appena conclusa. Dopo 12 anni con i tedeschi, Hamilton è passato a quella che probabilmente, insieme alla McLaren, è la principale rivale di Toto Wolff. I rapporti tra quest’ultimo ed Hamilton sono ancora ottimi e sarebbe strano il contrario, ma Wolff sta ancora pagando la separazione, come lui stesso ha ammesso a Sky: “Diciamo che è un po’ come se divorziassi amichevolmente, e va tutto bene, ma poi vedi il tuo partner per la prima volta con un nuovo amico”. Amico, si fa per dire, ovviamente.

Il proprietario della Mercedes ha poi chiosato augurando il meglio al suo ex pilota, rimarcando anche la grande qualità della presentazione messa in piedi dalla Ferrari: “Sono davvero felice per lui, gli ho detto che quelle foto erano iconiche, che è stato così ben curato. Con Lewis non c’è nessuna sorpresa.” Insomma, i presupposti per fare grandi cose ci sono tutti e la Ferrari si prepara a dare battaglia alla Mercedes, contando sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.