Zanardi, il ricordo addolora: è stata l’ultima volta

Fu l’ultimo gran premio e tutto accadde ormai 32 anni fa: un ricordo doloroso che ha unito tutti i fan intorno all’ex pilota Alex Zanardi.

La Formula 1 ha visto correre Alex Zanardi per 5 anni complessivi, dal 1991 al 1994 e poi nel 1999 dopo un’assenza di quasi 5 anni. Nel 2001 poi è accaduto quello che tutti sappiamo, travolgendo la vita del pilota e proiettandolo Zanardi in un calvario che però è stato contornato anche da grandi imprese. Per la precisione era il 29 settembre del 1991, quando l’automobilista felsineo sostituì Roberto Moreno vestendo i colori della Jordan.

Il 1992 non fu un’annata particolarmente proficua, perché di fatto Zanardi si ritrovò senza una monoposto a seguito di dinamiche interne alla Tyrrell che favorirono De Cesaris: sostanzialmente quest’ultimo fu in grado di portare migliori sponsor. Fu la Minardi a chiamare Alex per sostituire l’infortunato Fittipaldi, tuttavia il campionato era già a metà e la scarsa preparazione fisica di Zanardi, accostata a una monoposto “difficile”, non gli consentirono di conseguire risultati. Il biennio ’93-’94 il pilota approdò alla Lotus, con la quale però ottenne solo un punto in due stagioni, poi fu la volta della Williams. Anche qui, nel 1999, i risultati furono pessimi con 10 ritiri a referto e zero punti guadgnati nella classifica piloti.

Il Sudafrica vuole la F1, all’ultimo GP c’era anche Zanardi

Il circuito di Kyalami è un pista iconica degli anni passati e chi segue la Formula 1 non può scordar l’ultimo gran premio del 1993. In quell’occasione il diluvio batté incessante sull’asfalto, garantendo ad Alain Prost la prima vittoria sulla Williams e vedendo solamente 5 vetture tagliare la linea del traguardo. Quel 14 marzo fu anche la prima gara per Rubens Barrichello e l’ultima di Ivan Capelli, ma quel che più conta è che a Kyalami c’era anche Alex Zanardi.

Con la richiesta del Sudafrica di riportare la Formula 1 nel continente africano, si è scatenata anche la forte emozione dei fan nel vedere le istantanee che ritraggono Zanardi ancora in pista. Furono ben 19 i ritiri in quella gara e tra loro c’era anche l’ex pilota della Minardi, che con la sua Lotus non è riuscito a tenere testa alle bombe d’acqua scatenatesi su Kyalami. Ad oggi il governo ha aperto a nuove proposte per riportare la F1 proprio a Kyalami e con un comunicato ufficiale ha prorogato la scadenza per la presentazione delle offerta a marzo di quest’anno. Inizialmente era stata stabilita una deadline al 31 gennaio, ma per molti non c’è stato il tempo di preparare gli incartamenti necessari: il 18 marzo sarà il termine ultimo.