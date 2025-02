Berrettini come Sinner: i tifosi senza parole

Uscito sconfitto dagli Australian Open contro Rune, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare il seguito della stagione con il giusto piglio. Dopo l’incontro con Mattarella è giunto il momento di indossare nuovamente maglia e pantaloncini.

Negli ultimi anni il tennista romano ha avuto parecchio a che fare con infortuni di vario genere, principalmente alla colonna e all’addome. Fortunatamente sembrano solo un lontano ricordo e dopo un 2024 che ha portato in ogni caso 3 trofei, Berrettini ha un solo obiettivo in mente: tornare quello di un tempo. Jannik Sinner ha tenuto alta la bandiera italiana in quel di Melbourne e il tennista romano non vuole essere da meno.

Primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon (2021), Matteo Berrettini può esporre in bacheca 10 titoli e sfoggiare l’ultima Coppa Davis vinta insieme a Sinner nel 2024. Un rapporto, quello tra i due, di grande amicizia e al tempo stesso di rivalità sportiva che in Italia non vedevamo da tempo, capace di regalare grandi momenti a tutti i tifosi del tricolore. Berrettini sta pian piano recuperando il suo andamento e sta lucidando il suo “martello” in vista dei numerosi impegni in calendario da qui a dicembre.

Berrettini verso Wimbledon: ecco come

Ha le idee ben chiare il tennista romano e non potrebbe essere altrimenti. Numero 6 del ranking ATP nel 2022, Berrettini sta lavorando duramente per tornare ai fasti di un tempo, con il preciso obiettivo di riconquistare una finale come quella di Wimbledon. Lo scorso anno The Hammer fu battuto proprio da Sinner al secondo turno, ma nel 2021 fu a pochi centimetri da un’impresa: purtroppo però si trovò davanti un Novak Djokovic in splendida forma. Messi da parte tutti gli infortuni e con la speranza di rivederlo agli Internazionali di Roma, Berrettini vuole fare incetta di punti prima dell’appuntamento inglese del 30 giugno.

Il 2024 è stato l’anno della riconquista, intesa come scalata nel ranking mondiale, a seguito di una drastica discesa che lo proiettò fino alla 154a posizione. Attualmente in 33a posizione, a proposito di punti, il tennista si sta preparando ad affrontare Griekspoor per il primo turno degli ATP di Rotterdam, in programma da domani e fino al 9 febbraio. In caso di vittoria il ragazzo potrebbe incrociare Tsitsipas ai quarti, trovandosi tra l’altro nella parte bassa del tabellone dove orbita un certo Danil Mevdevev. Per Berrettini si preannuncia un torneo veramente interessante, anche se il cemento olandese non è il tipo di terreno più amato dal tennista romano. Il re dell’erba intanto può cominciare a racimolare punti in vista di Wimbledon.