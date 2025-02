Addio al ct: l’Italia piegata dal dolore

Sportivo poliedrico e imprenditore di successo, il ct ci ha lasciati alle 19:30 del 31 gennaio scorso. E’ grande il dolore dell’Italia sportiva e del figlio Pierre: i due avevano giocato insieme negli anni 80.

Ha ricoperto tantissimi ruoli durante la sua lunga carriera, partendo da giocatore fino ad arrivare a dirigere la squadra della sua amata città: Genova. Il mondo dello sport è stato costretto a dire addio a un’altra figura storica, celebrata principalmente nel Nord Italia ma conosciuta da tutti gli amanti dello sport. Partecipò ai Giochi del Mediterraneo tenutisi a Barcellona nel 1955, dove andarono in scena ben 19 discipline diverse, dal ciclismo alla vela, passando per l’hockey su prato, sporta da lui tanto amato.

In quei giochi l’Italia si piazzò seconda dietro alla Francia, grazie alla conquista di 32 medaglie d’oro, 27 argento e 22 bronzi. A Genova ha fatto la storia e ha portato numerosi titoli, ancora oggi esposti nelle bacheche della città.

Morto Andrea Consigliere, idolo dello sport genovese

Aveva 92 anni e nella sua carriera ha vinto numerosi titoli, principalmente con l’Hockey Club Genova e con il CUS Genova. Questo prima di diventare allenatore del CUS e selezionatore della Nazionale Femminile con ottimi risultati e profili scoperti. E’ tenero il ricordo di Andrea e Pierre, suo figlio, che ebbero l’occasione di giocare insieme negli anni ’80, al tempo in Serie A2. Consigliere era uno sportivo poliedrico e instancabile, tanto che prese parte per ben 5 volte alla Maratona di New York, segnando un tempo di 3 ore e 58 minuti all’età di 60 anni.

Poi, la sua passione per il tennis lo ha portato a conquistare il titolo europeo di doppio maschile nella categoria Over 80. Da vero appassionato, ha disputato il suo ultimo torneo all’età di 90 anni insieme al figlio Pierre, raggiungendo la finale. Un evento speciale, celebrato da oltre 100 entusiasti sostenitori del Park Tennis Club Genova, il luogo che per tanti anni è stato la sua seconda casa. I funerali si terranno quest’oggi alle ore 11.30, presso la Parrocchia di Sant’Antoni di Boccadasse. Consigliere lascia un moglie e quattro figli, oltre a una folla nutrita di fan che saranno certamente presenti alla funzione.