Malore in campo e corsa in ospedale: paura durante il match

Minuti di grande paura si sono vissuti durante una delle partite del weekend: è stato trasportato in ospedale dopo un malore

La gioia della partita che rischia di trasformarsi in tragedia. È accaduto a Napoli, poco prima del match che vedeva la squadra di basket partenopea affrontare la capolista di serie A Brescia.

A pochi minuti dalla palla due però ecco l’episodio che rischia di far diventare una domenica di spensieratezza una domenica di dramma: un tifoso ospite mentre era su sugli spalti è colto da malore ed è necessario l’intervento immediato dei sanitari. Da quanto si apprende l’uomo ha accusato un problema cardiaco ed è stato immediatamente soccorso dai medici presenti nel palazzetto, prima di essere trasportato nel vicino ospedale San Paolo.

Qui, secondo quanto riferisce Repubblica, è arrivato in gravi condizioni. Si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale Monaldi dove sarebbe stato sottoposto a una coronarografia. Attualmente le sue condizioni sono stabili. Il malore del tifoso ha cambiato i programmi della partita, con il gesto di solidarietà delle due tifoserie che hanno scelto di non intonare cori durante tutto l’incontro.

Basket, malore prima di Napoli-Brescia: gli aggiornamenti

Fortunatamente la situazione sembra quindi essere rientrata e i parenti del tifoso aspettano ora il suo rientro a casa. Si tratta, secondo quanto riportato dalla stampa, di uno storico tifoso della pallacanestro Brescia, tra l’altro con chiari origini napoletane.

Ad ogni modo la partita si è svolta regolarmente, seppur in un clima particolare, e i padroni di casa sono riusciti ad ottenere una inaspettata, quanto importante vittoria. Terzo successo consecutivo per la squadra di Coach Valli che lascia l’ultimo posto in classifica e vede adesso più vicina la salvezza. Un’impresa che sembrava impossibile qualche settimana fa, quando la squadra era tristemente ultima e ancora con zero punti in classifica.

Ora invece sono arrivate ben cinque vittorie nelle ultime partite e strappare la conferma nel massimo campionato non è più considerato impossibile. Come non era considerato impossibile battere la capolista Brescia: gli azzurri sono riusciti nell’impresa, mettendo un mattone fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Per la Gemini, invece, c’è da analizzare il k.o. senza fare entrambi, con la forza di chi finora ha guardato tutti dall’alto in basso e ha la certezza di prendere parte ai play-off per lo scudetto. Un sogno magari da dedicare proprio al tifoso che a Napoli si è sentito male e che ha unito in un splendido silenzio di solidarietà le due tifoserie.