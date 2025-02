Brividi Zanardi, il video è toccante

Difficile trovare uno sportivo in grado di entrare nei cuori di così tante persone. Zanardi è stato ed è tuttora un esempio per una moltitudine di persone, la prova di questo sta tutta in un video.

Alex Zanardi è un esempio straordinario di resilienza ed è entrato nei cuori di tutti gli italiani, facendo breccia anche in chi di sport si intende poco e niente. Bolognese classe ’66 , ha iniziato la sua carriera nel motorsport, raggiungendo il successo in Formula 1, ma principalmente noto per i due titoli vinti nella CART, dove ha trionfato nel 1997 e nel 1998. La sua vita e la sua carriera hanno subito una drastica sterzata il 15 settembre 2001, quando l’ormai famoso incidente sul circuito del Lausitzring gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Se per molti quella sarebbe stata la fine, o quantomeno motivo di frustrazione e rassegnazione, non fu così per Alex Zanardi, che riuscì incredibilmente a vedere un nuovo inizio in quella terribile tragedia. L’ex pilota felsineo allora si reinventò atleta paralimpico nel paraciclismo, portando a casa quattro ori e due argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Come a voler scherzare, in maniera crudele e cinica, la vita lo mise di fronte a un nuovo incidente nel 2020, quando la sua handbike subì un violento scontro con un camion sulle colline senesi. Ad oggi Alex è diventato un simbolo per tutti, tanto che le sue “perle” vengono riproposte continuamente come input motivazionali e di crescita personale.

Zanardi, il suo ottimismo in un video

Lo diceva anche Albert Einstein: “E’ meglio essere ottimisti ed avere torto, piuttosto che pessimisti ed avere ragione”. Alex Zanardi deve aver fatto di questa massima un vero e proprio mantra, sia nella sua vita personale che in quella sportiva. Spregiudicato e senza limiti in pista, il pilota classe ’66 non ha mai trovato il modo di rassegnarsi di fronte a quello che la vita gli ha tolto, facendone anzi un cavallo di battaglia per dimostrare a tutti che si può sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada.

Invece di pensare a ciò che non puoi fare per ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai – è quanto si legge nel video postato da Paolo Caselli sul proprio profilo Instagram. Lo psicologo dello sport ha dedicato la sua rubrica “I campioni della domenica” proprio ad Alex Zanardi e alla sua frase ormai celebre. Il pilota pronunciò quelle parole proprio in relazione a ciò che il fato gli ha tolto dopo l’amputazione delle gambe, trovando nelle sue braccia la forza di andare avanti e di essere uno sportivo capace di conquistare medaglie. Verrebbe da dire che questo non ci stupisce, conoscendo Zanardi, ma è di gente come lui che abbiamo bisogno.