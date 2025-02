Lazio, a Cagliari una grande prova di maturità: è di nuovo 4^

La Lazio, in una delle serate più complicate di questi ultimi tempi, porta a casa tre punti in trasferta pesantissimi. A Cagliari, contro una delle formazioni più offensive tra quelle che lottano per la salvezza, la squadra di Baroni mostra grande forza d’animo e maturità. Nonostante si sia fatta riprendere dai rossoblù, i laziali hanno approfittato delle sbavature difensive dei sardi segnando il gol dei tre punti e poi soffrendo nel finale. Una vittoria sporca che riporta la squadra capitolina al quarto posto, risuperando la Juventus. Una prova davvero importante su un campo complicato dove il Milan, qualche mese fa aveva subito tre reti fermandosi ad un solo punto conquistato.

Prova di maturità

Dopo le occasioni del Cagliari di avvio gara, la Lazio ha saputo prendersi il pallino del gioco e ha spinto fino a trovare il gol di Zaccagni. Tra simile anche nella ripresa, dove i rossoblù in avvio di secondo tempo hanno persino segnato il gol del pareggio. Poi, da grande squadra che ormai è, la formazione di Marco Baroni ha approfittato delle distrazioni difensive del Cagliari.

Peraltro, la squadra biancoceleste ha più volte sbattuto sul muro eretto da Elia Caprile. E con caparbietà non si è arresa alla difficoltà nel trovare la rete decisiva.

Con questi tre punti tanto difficili, quando fondamentali, la Lazio si è ripresa la quarta posizione del campionato di Serie A, confermandosi virtualmente nella prossima Champions League. La pressione di partita in partita crescerà e le gare contro squadre assetate di punti come il Cagliari aumenteranno. Ma se la squadra di Baroni è questa, beh c’è da giurare che sarà competitiva fino alla fine per le posizioni europee più importanti del nostro torneo. Juventus, Milan, Bologna e Fiorentina sono avvisate: la Lazio di Marco Baroni non mollerà tanto facilmente. E solo il cammino europeo potrebbe toglierle qualcosa. Cammino che, però, hanno anche le sue rivali…