La Lazio soffre, ma vince: decide Castellanos, 2-1 al Cagliari

La Lazio soffre, ma vince contro il Cagliari: 2-1 della squadra di Baroni a quella di Nicola, alla fine la decide un gol del Taty Castellanos.

Nel primo tempo a sbloccarla è Zaccagni, che è abile a sfruttare un cross di Hysaj ed il seguente velo di Dia. Al 6′ il Cagliari ha l’occasione di pareggiarla con Viola, Provedel è attento. Dopo 12 minuti poi altra chance per i sardi: Piccoli da pochi passi non trova la deviazione vincente in porta. Gol annullato a Dia per un tocco di mano prima del 45′.

Ad inizio ripresa Adopo spreca il pallone dell’1-1, destro altissimo da ottima posizione. Al 56′ ecco il pareggio: Viola batte il corner, Piccoli devia in rete dopo l’uscita imperfetta di Provedel. Al 64′ Isaksen la mette al centro, sponda di Dia per Zaccagni, che serve l’accorrente Castellanos, l’argentino fa 2-1. Caprile si supera su Zaccagni, che non riesce a segnare nonostante fosse solo davanti al portiere. La Lazio soffre fino al 90′, ma vince.