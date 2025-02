Nuovi guai per Sinner: ci si mette anche Alcaraz

Alle prese con il meritato riposo dopo le fatiche di Melbourne, Jannik Sinner ha di che preoccuparsi per i giorni a venire. Il rientro è previsto a breve ma Alcaraz ha tutta l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote all’altoatesino.

Reduce da un altro slam vinto a soli 23 anni, Sinner ha dovuto rinunciare agli ATP 500 di Rotterdam – e all’incontro con Mattarella – per permettere al suo fisico di recuperare adeguatamente le forze in vista dei prossimi impegni. Inutile dire che la sua piccola vacanza sulle nevi di casa sua ha scatenato polemiche battenti, ma gli Australian Open non sono stati certo una passeggiata.

E’ così che Sinner, pur di farsi trovare in forma, ha rinunciato a 500 punti possibili per consolidare il suo primato nel ranking ATP. Ovviamente il campione italiano si è consultato con il suo staff di medici e con i propri coach, prima di giungere a tale decisione. Dopo esserci consultati con il mio team – ha dichiarato Sinner – abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall’Abn Amro Open. Starà a Berrettini e Vavassori portare alta la bandiera italiana in quel di Rotterdam, mentre Sinner si prepara per la difficile sfida di Doha, dove si misurerà con altri tennisti della Top 20.

Alcaraz insidia Sinner: a Doha per vincere

L’avventura del tennista spagnolo agli Australian Open si è chiusa ai quarti di finale contro Novak Djokovic, motivo per cui Alcaraz farà di tutto per arrivare fino in fondo agli ATP 500 del Qatar. Contrariamente a Sinner, il tennista iberico ha preso parte al torneo di Rotterdam con l’intento di guadagnare 500 punti fondamentali per la scalata nel rankng mondiale. Con quasi 5000 punti da recuperare su Sinner, Alcaraz ha sete di rivincita ed è stato identificato da tutti come il vero anti-Sinner: rimangono poi da tenere in conto tutti gli altri.

Non sarà infatti solo Alcaraz a partecipare a Doha, ma ci saranno anche Mevdevev, De Minaur, Rublev, Dimitrov, Tsitsipas, mentre rimane in dubbio la presenza di Djokovic, ancora alle prese con l’infortunio alla coscia rimediato nel match contro Zverev. Sinner, si sa, ha una gestione quasi maniacale delle proprie energie e a giudicare dai risultati ottenuti la sua strategia sembra inopinabile, sta di fatto che il tour nel Golfo Persico sarà molto impegnativo per il numero uno. A fargli compagnia ci sarà anche Matteo Berrettini, impegnato anch’egli in terra olandese e a caccia di punti per risalire la classifica. Di sicuro ci sarà da divertirsi…