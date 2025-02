Tom-Aksel Bedell vince il PLO Championship delle Diamond Poker Series grazie a un ‘buy-in fedeltà’!

Per gli appassionati di tornei di Pot Limit Omaha, da circa un anno esiste in Europa un nuovo circuito che promette bene. Si chiama Diamond Poker Series, ed è ospitato dall’Arena Casino di Tirana (Albania).

Le Diamond Poker Series hanno debuttato nel novembre dello scorso anno, proponendo 8 tornei. Il festival ha offerto una settimana di azione con buy-in che vanno da €1.100 a €25.500 e un montepremi garantito complessivo di oltre €3.000.000. L’esordio è stato ottimo, la kermesse è piaciuta e ha attirato un buon numero di giocatori, tanto che l’organizzazione ha deciso di fare subito il bis.

La seconda edizione delle Diamond Poker Series è andata in scena dal 23 al 31 gennaio 2025, questa volta con 10 eventi. L’offerta torneistica si è articolata nuovamente su un buy-in medio di circa 5mila euro, con un picco da 25k per partecipare al Grand Slam High Roller e un minimo di 2.200 per gli eventi di Omaha 5 e 6 cards.

Il torneo più atteso e seguito è stato però il PLO Championship da €10.300 di iscrizione, che ha totalizzato 191 entries. Una di queste, corrispondente al nome di Tom-Aksel Bedell, è contraddistinta da una storia abbastanza singolare. Il giocatore norvegese, che vanta poco meno di 100 itm e 3,7 milioni di dollari vinti dal 2008 ad oggi, si è imposto nel torneo dopo aver ricevuto l’iscrizione in omaggio.

Il motivo? Pochi giorni prima, Bedell aveva pagato ben 8 buy-in tra iscrizione iniziale e rebuys, per giocare l’€5.200 PLO Opener, poi vinto dal pro olandese Tom Vogelsang e con il campione del mondo 2019 Hossein Ensan presente al tavolo. Da notare anche il 4° posto dell’italiano Youness Barakat, uno specialista di PLO e già tre volte itm nel 2024 alle Diamond Poker Series: due final table e una vittoria!

Il norvegese, invece, è rimasto a bocca asciutta, nonostante gli oltre 40k euro investiti. A quel punto, l’organizzazione delle Diamond Poker Series ha ben pensato di offrirgli il buy-in per il 10.300 PLO Championship, come sorta di “ticket fedeltà“. E da quello è arrivata la vittoria: meritata, se non altro per l’investimento complessivo.

Tom-Aksel Bedell ha battuto in heads-up il pro spagnolo Lautaro Guerra, già vincitore di un braccialetto WSOP Paradise (due mesi fa, alle Bahamas) e terzo lo scorso anno alle Diamond Poker Series proprio nel PLO Championship. La sua vittoria è stata ripagata con 438.000 euro, con i quali il norvegese ha di sicuro coperte le spese precedenti. Lautaro si è invece assicurato un payout di 296.000 euro.

L’alto livello del torneo è confermato, buy-in a parte, dalla presenza al final table del già citato Tom Vogelsang, di Oleksii Kovalchuk (2 titoli WSOP per l’ucraino) e del pro ungherese Gergo Nagy. Scorrendo il payout, dopo le prime 10 posizioni troviamo i tedeschi Ismael Bojang e Max Kruse, entrambi hanno in bacheca 1 titolo WSOP/WSOPE, e il nostro Dario Alioto, vincitore di un titolo Omaha alle WSOPE nel 2007.

In mancanza di Barakat, c’è lui a piantare una bandierina tricolore al 15° posto, per €29.000 di premio.