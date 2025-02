Cobolli, omaggio commovente: il gesto più bello

Non è una stagione fortunata per quella appena cominciata per Flavio Cobolli, uscito sconfitto dagli ATP di Rotterdam. Dopo l’eliminazione agli Australian Open è stato un omaggio speciale a farlo sorridere in un momento così difficile.

Classe 2002, Flavio Cobolli ha dovuto desistere contro il numero 21 del ranking ATP Hubert Hurkacz, che durante i sedicesimi di finale degli ATP di Rotterdam ha dominato i due set della gara. Al tennista fiorentino non è andata meglio nell’ultimo slam, vinto da Jannik Sinner, durante il quale non è riuscito a contrastare Tomas Martin Etcheverry a seguito di un buon primo set.

Al 35° posto nel ranking ATP, Cobolli occupa la posizione subito sotto a Sonego e Berrettini, quest’ultimo ancora impegnato nel torneo olandese. Quella racchettina ricevuto in regalo quando era piccolo lo indirizzò subito al tennis, anche se al contempo si cimentava con discreti risultati anche nel calcio. Fino all’età di 13 anni Cobolli, stabilitosi già a Roma, ricoprì il ruolo di terzino nelle giovanili della Roma, allenato da Bruno Conti. Soprannominato Coppo, Flavio decise definitivamente di abbandonare il calcio per il tennis, che a suo dire era capace di regalargli più emozioni. Dell’ultimo anno è invece il suo risultato migliore, quando nel 2024 raggiunse la finale agli ATP 500 di Washington.

Sorpresa speciale per Cobolli, Bove in tribuna

Quando Edoardo Bove si accasciò a terra in quel terribile primo dicembre, il suo grande amico Flavio Cobolli ha vissuto attimi di paura come tutti gli appassionati. Il tennista italiano non poté fare molto di più, se non dedicare al suo grande amico un post con un cuore rosso su fondo nero. Sappiamo tutti come è andata: fortunatamente Bove si è ripreso e nelle ultime giornate di Serie A lo abbiamo visto in panchina a dar supporto alla sua Fiorentina. Anche se il centrocampista potrà difficilmente tornare a giocare in Serie A il suo sogno è quello di tornare in campo, ma per ora ha pensato bene di omaggiare il suo amico Cobolli.

Durante la gara di Rotterdam contro Hurkacz, valevole per i sedicesimi di finale, il tennista italiano ha gradito con grande sorpresa la presenza di Edoardo Bove in tribuna. Se il risultato non è stato quello che tutta Italia auspicava, abbiamo assistito a un grande atto di amicizia tra due giovani di grandi prospettive. “Forza amico mio” aveva scritto Cobolli dopo l’incidente occorso a Bove, proprio quello che ha voluto dire e dimostrare l’ex centrocampista della Roma sedendo a pochi metri dal campo principale di Rotterdam.