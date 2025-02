Dalla gioia di Italiano alle lacrime di Castro: Bologna, come una famiglia

La vittoria di Vincenzo Italiano, la vittoria di un gruppo che ha le idee chiare e sta facendo di tutto per concretizzarle sul campo. La vittoria del Bologna sul campo dell’Atalanta, nei quarti di finale di Coppa Italia, non è arrivata a caso. I rossoblù, dopo un iniziale periodo di adattamento a una nuova filosofia, hanno cominciato nuovamente a girare come una macchina perfetta. Ieri, a Bergamo, una gara equilibrata e che ha visto i rossoblù proporsi in avanti senza alcuna paura, di fronte a una squadra che – soprattutto in casa – quest’anno agli avversari ha lasciato soltanto le briciole.

La vittoria di Vincenzo Italiano perché le scelte iniziali e a gara in corso non sono arrivate per caso. Il colpo di genio è arrivato nella ripresa, quando il tecnico rossoblù ha tardato leggermente le sostituzioni per capire chi avrebbe mandato in campo Gian Piero Gasperini. E poi Santiago Castro, a meno di 15′ dalla fine, con il talento argentino che è salito in cielo, prendendo l’ascensore, per deviare quel pallone il giusto, per mettere fuori causa Rui Patricio. E poi le lacrime, per la famiglia distante; dal suo fratellino, a tutti i parenti che spesso sono a Bologna perché Santi ha bisogno anche di questo per rendere al massimo.

Famiglia dentro la famiglia, perché questo Bologna lo è tale dentro e fuori dal campo. L’esultanza di Davide Calabria dalla panchina, a circa 48 ore dal suo arrivo sotto le Torri, è la dimostrazione di quale aria si respira in città. Adesso spazio al campionato, in attesa di capire chi sarà la rivale in semifinale di Coppa. 26 anni dopo, per cercare un’altra impresa. L’ennesima, di un progetto che sta funzionando sempre di più. In attesa di tutto ciò che verrà.