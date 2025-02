Juventus, Thiago Motta già con la testa al Como

Con il mercato terminato in casa Juventus ora la testa è tutta orientata al campo. In vista della sfida al Como Thiago Motta potrebbe schierare in campo Kelly.

Juventus, le ultime da Torino

Thiago Motta può puntare su Kelly per sfidare il Como, e tentare di dare continuità all’ultimo successo con l’Empoli. La situazione di classifica è delicata e la Juve non può mollare la presa in campionato. L’arrivo del difensore ex Newcastle può far rientrare l’emergenza numerica anche dietro e aumentare il credito del muro difensivo che è stato decisivo per i buoni risultati del primo periodo dell’anno.

Juve, ecco Kelly e Veiga

Kelly e Veiga possono dare un ottimo contributo ed è per questo Thiago Motta li ha inseriti entrambi nella nuova lista UEFA insieme a Kolo Muani, tenendo fuori Alberto Costa non potendo fare più di tre cambi. La Juve si ritrova a poter schierare idealmente Bremer e Cabal in Champions League, pur avendo terminato la stagione dopo l’infortunio, e non il nuovo arrivato portoghese per via delle restrizioni imposte dal regolamento. Pensando al Como, però, Alberto Costa potrebbe giocare la sua prima gara da titolare per prendersi la Juve in campionato.

Giovanni Albanese