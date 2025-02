Milan-Roma 3-1, rossoneri in semifinale: primo gol per Joao Felix

Termina 3-1 la sfida tra Milan e Roma, successo pesante per i rossoneri che accedono alla semifinale di Coppa Italia dove incontreranno una tra Inter e Lazio.

Milan-Roma, le ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Pulisic. All. Conceicao.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pisilli; Shomurodov. All. Ranieri.

Abraham spiana la strada a Conceicao

Ranieri sorprende ed esclude Pellegrini e Dovbyk. Dal 1′ Pisilli e Shomurodov. Parte forte il Milan subito avanti con l’ex Abraham. Dopo una respinta di Svilar su conclusione di Reijnders, la palla arriva sulla sinistra a Theo Hernandez che la rimette in mezzo. Stacco imperioso di Abraham, che di testa timbra l’1-0. Al 31′ è Pisilli a colpire la traversa. Pallone sulla sinistra Angelino, traversone per il giovane centrocampista che di testa prende la parte alta del legno. Al 43′ raddoppio rossonero con Abraham, ancora gol dell’ex. Musah dà il via ad una veloce azione rossonera, con Theo che imbuca per Abraham. L’ex della serata, tenuto in gioco da Celik, non sbaglia a tu per tu con Svilar.

Dovbyk chiama, Joao Felix la chiude

In avvio di ripresa Milan pericoloso con Walker. Corner di Theo e colpo di testa dell’ex City, che di testa centra il legno. L’arbitro però vede un tocco – inesistente – di Svilar e concede un angolo al Milan. Passano 3 minuti e al 53′ Dovbyk subentrato trova il 2-1. Azione non solo chiusa ma anche iniziata dal centravanti ucraino, che ruba palla a Pavlovic e la smista a Pisilli. Apertura sulla sinistra per Angelino il cui cross, anche per una chiara deviazione di Walker, arriva a Dovbyk che insacca a due passi dalla porta. Al 72′ sono i neo acquisti Gimenez e Joao Felix a costruire il 3-1. Debutto da sogno per i nuovi acquisti del Milan, con Gimenez che serve in area Joao Felix. Il portoghese, sull’uscita di Svilar, lo beffa con un delizioso pallonetto. Roma che segna poi il 3-2, autorete di Reijnders, annullata per fuorigioco di Dovbyk. Finisce 3-1. Milan in semifinale. Roma eliminata.