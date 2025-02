Milan-Roma, la serata ideale per svoltare una stagione

Una gara che potrebbe svoltare una stagione, far risalire dal tunnel oppure spingere ancora di più verso la corrente. Questa sera Milan e Roma si affronteranno nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita che potrebbe appunto significare molto per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre, arrivate a questo punto tra mille difficoltà, molteplici punti interrogativi e pochissime certezze, dopo cambi di allenatore, calciatori in rotta con la società e trame degne dei migliori film horror.

Il Milan, dopo il pareggio subito in extremis dall’Inter nel derby di domenica, vuole sfruttare il fattore campo per conquistare il primo obiettivo della stagione. Arrivare in semifinale di Coppa Italia significherebbe guardare con ottimismo alle partite che arriveranno; Sergio Conceicao potrà contare sui nuovi acquisti, in conferenza post derby aveva dichiarato di non avere ancora a disposizione i calciatori utili a mostrare il suo gioco. Adesso la musica è cambiata, perché da Warren Bondo a Joao Felix, fino ad arrivare a Riccardo Sottil e Santiago Gimenez, l’allenatore portoghese potrà contare su una batteria rigenerata dall’ultimo giorno di mercato.

Qualche innesto di meno da parte della Roma che però sembra vivere giorni leggermente più tranquilli. Il pareggio raggiunto in extremis contro il Napoli ha dato nuova fiducia ai capitolini, che con Claudio Ranieri sembrano aver ritrovato quella tranquillità emotiva che era mancata a inizio stagione. Adesso i giallorossi hanno bisogno di una vera e propria svolta, di una serata magica in grado di indirizzare il prosieguo della stagione. Milan-Roma sarà un quarto di finale con molteplici significati, un quarto di finale tutto da vivere.