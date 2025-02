Dramma Nadal, la sofferenza è stata atroce

Dopo 22 titoli del Grande Slam, Rafa Nadal si è ritirato all’età di 38 anni alla fine del 2024. Riconosciuto come uno dei tennisti più forti di sempre, lo spagnolo non è stato immune a sofferenze atroci.

I numeri di Nadal parlano per lui con oltre 90 titoli vinti in carriera, tra cui spiccano sicuramente 14 Roland Garros, 4 US Open, altrettanti Australian Open e 2 trofei a Wimbledon. Secondo solo a Djokovic per record e prestazioni, il tennista iberico ha dovuto affrontare numerose vicissitudini durante gli ultimi anni della sua carriera. Di particolare gravità fu la lesione rimediata all’ileopsoas, muscolo che lo ha portato a lunghi stop fino a costringerlo all’operazione chirurgica.

Un piccolo muscolo profondo che gestisce i movimenti dell’anca e di conseguenza causa di molto dolore nel caso di infortuni come quello occorso a Rafa Nadal. Tra convalescenza e tempi di recupero, l’ex numero uno del mondo ha dovuto tribolare per oltre sei mesi prima di regalare al pubblico le sue ultime prestazioni. Nadal ha deciso di chiudere la sua carriera nel 2024 con la partecipazione alla Coppa Davis, conquistata poi dall’Italia di Jannik Sinner e Berrettini. Una separazione, quella dal tennis giocato, non facile per l’iberico che ancora oggi deve abituarsi a ritmi di vita ben diversi rispetto a quando seminava terrore nei suoi avversari.

Nadal lontano dal tennis: “Oggi vivo senza dolore”

A ormai 3 mesi dal suo addio al tennis Rafa Nadal può finalmente sentirsi libero dal dolore che lo ha tormentato a lungo lo scorso anno. Il “mancino di Manacor” ovviamente non deve più sottostare agli alti ritmi cui si sottoponeva durante la sua carriera, motivo per cui il suo recupero è stato altamente agevolato: il sovraccarico del muscolo interessato è andato a scemare gradualmente, permettendogli di tornare a una vita “normale”.

In occasione del Gran Gala del Mundo Deportivo, Nadal è stato insignito del premio per il Trofeo Straordinario per la sua brillante carriera. Adesso non ho molto dolore – ha dichiarato il tennista durante l’evento – ora sono in grado di vivere con pochissimo dolore e questo è molto importante per me. Dopo l’infortunio anche le più semplici attività quotidiane erano diventate problematiche per Rafa Nadal, tanto da non riuscire neanche a salire le scale senza provare un forte dolore. Il tennista ha poi proseguito il suo discorso: “Alla fine, salire e scendere le scale normalmente per me è un passo avanti molto importante nella mia vita quotidiana. Posso vivere con tranquillità, senza dovermi preoccupare troppo del dolore”.