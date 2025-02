Esclusiva SI Pedullà: “Trapani, possibile l’arrivo del figlio di Ribaldo”

La campagna acquisti del presidente Antonini ha segnato una vera e propria rivoluzione per il Trapani, con un organico profondamente rinnovato e un progetto a lungo termine mirato a costruire una squadra sempre più competitiva. L’obiettivo è creare una formazione solida e duratura, capace di competere ai massimi livelli e, chissà, magari vincere. Antonini ha puntato su una politica di innesti mirati, cercando di sfruttare al massimo le opportunità che offre il mercato degli svincolati, una risorsa preziosa per rafforzare la rosa.

Tra le novità più interessanti, si fa strada una trattativa che potrebbe rivelarsi una grande sorpresa. Il Trapani è infatti vicino ad ingaggiare Rivaldinho, il figlio del leggendario Rivaldo. Classe 1995, punta centrale, Rivaldinho sta concludendo la sua esperienza al Farul in Romania. Il suo contratto però scadrà a breve e l’attaccante si avvicina al Trapani a parametro zero per la prossima stagione. Il calciatore ha già maturato esperienze internazionali in club come Levski Sofia e Cracovia, ma il suo futuro potrebbe essere proprio nella città siciliana. La trattativa è in stato avanzato e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, forse già domani.