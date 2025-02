One Year To Go, Compagnoni: “Speciale questa Olimpiade tra le mie montagne”

Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano e Ambassador di Milano-Cortina 2026, ha parlato dal palco nella cerimonia One Year To Go, per celebrare un anno dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Queste le sue parole: ”È emozionante per me essere qui. Sono nata a Bormio, sono lombarda doc, le montagne bellissime che saranno protagoniste le conosco bene. Un onore immenso essere ambassador di Milano-Cortina 2026. Da atleta ho sempre capito l’importanza di questa manifestazione unica. Lo sport mi ha riempito la vita, insegnandomi sempre tantissimo. Sono fiduciosa che saranno Olimpiadi speciali”.