Pazzesco, tradimento Verstappen: lo hanno beccato

Rimane poco tempo ai piloti prima dell’inizio della nuova stagione di Formula 1 e tra poco tutti torneranno in pista per i consueti test. Max Verstappen si è fatto beccare con il nemico: uno scatto prova tutto.

Quest’anno sarà una stagione cruciale per Max Verstappen, che dopo aver vinto quattro titoli mondiali consecutivi insegue il sogno di eguagliare Michael Schumacher, al momento unico detentore di 5 campionati consecutivi in bacheca. Il pilota olandese ha vissuto un 2024 travagliato a causa delle prestazione della sua vettura, con la quale sembrava aver perso confidenza nella seconda parte di campionato.

Fortunatamente l’automobilista di Hasselt è riuscito a conquistare il titolo grazie ai punti accumulati nella prima parte della stagione, sopperendo così alle evidenti difficoltà tecniche della sua RB20. In Red Bull hanno lavorato alacremente per implementare nuove componenti sulla vettura, con l’intento di tenere testa alla McLaren e alla Ferrari che hanno surclassato la scuderia austriaca nell’ultimo campionato costruttori. Sono quindi gli ultimi giorni di riposo per Max Verstappen prima di ritornare in pista per i test pre caampionato, ma nel frattempo il campione del mondo è stato “pizzicato” in compagnia di un acerrimo “nemico” della Red Bull.

Klopp tradito da Verstappen: cosa è successo

Jurgen Klopp è il nuovo responsabile dell’area calcio della Red Bull e nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro tra l’ex allenatore del Liverpool e il quattro volte campione Max Verstappen. L’olandese è notoriamente un amante del calcio, anzi è uno sfegatato tifoso del PSV Eindhoven nonostante i suoi natali siano nella provincia di Overijssel. Ebbene, nell’attesa di questo fatidico incontro tra i due pezzi da 90 dello sport mondiale, Max Verstappen sì è fatto trovare in compagnia di Erling Haaland, non certo un amico per la Red Bull del calcio, quindi di Klopp.

Acerrimi rivali sul campo, Haaland e Klopp hanno in un certo senso incrociato lo stesso destino, poiché il bomber norvegese militò nel Salisburgo che come tutti sanno è stato acquisito proprio dalla Red Bull nel 2005. Max Verstappen ha incontrato Haaland pochi giorni fa e lo scatto che ritrae i due campioni insieme ha fatto ovviamente il giro del web. Due carriere che al momento stanno vivendo momenti differenti, con il pilota olandese sul tetto del mondo ed Erling Haaland alle prese con una brutta crisi per il suo Manchester City. I Citizens hanno preso una bella batosta in casa dell’Arsenal rimediando un 5-1 che rimarrà sicuramente nella storia del club.