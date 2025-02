Clamoroso Ferrari, firma il nuovo pilota: Hamilton e Leclerc spiazzati

Il sette volte campione e Charles Leclerc hanno appreso con grande stupore la notizia dell’ingaggio di un nuovo pilota. La stagione 2025 si preannuncia piuttosto interessante per i due piloti titolari.

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha ufficialmente iniziato la sua avventura in rosso, affiancando Charles Leclerc alla guida della Ferrari. Un sodalizio che promette scintille, con il veterano britannico deciso a inseguire l’ottavo titolo iridato e il monegasco ancora alla ricerca del suo primo titolo in Formula 1. Le prime sessioni di test a Fiorano hanno già evidenziato un’intesa promettente tra i due, con tempi sul giro ravvicinati e una collaborazione tecnica che potrebbe riportare la Rossa ai vertici.

Le aspettative, come giusto, sono altissime e la pressione di certo non manca: Hamilton dovrà adattarsi rapidamente alla nuova monoposto dopo 12 anni in Mercedes, mentre Leclerc è chiamato a dare il meglio di sé e anche a non farsi oscurare dalla leggenda vivente che ora condivide il box con lui. Per quanto affascinante la presenza di Hamilton potrebbe essere un’arma a doppio taglio per il pilota ventisettenne. La stagione 2025, in ogni caso, si preannuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni, con la Rossa di Maranello determinata a interrompere un digiuno di titoli che dura dal 2007. Durante la scorsa stagione i segnali sono stati incoraggianti, ma la battaglia contro Red Bull e McLaren non sarà per niente una passeggiata, soprattutto con un Verstappen così motivato a portare a casa il quinto titolo consecutivo e ad eguagliare il record di Michael Schumacher. I due piloti del Cavallino Rampante però, sono rimasti spiazzati dall’ingaggio di un nuovo pilota.

La Ferrari spiazza tutti, Zhou Guanyu torna a casa

A Maranello la notizia è arrivata quasi inaspettata ed è stato tanto lo stupore di Hamilton e Leclerc nell’apprendere che il pilota cinese, Zhou Guanyu, sarà uno dei piloti di riserva della prossima stagione. Insieme a lui ci sarà anche Antonio Giovinazzi, già “sposato” con la Rossa dal 2017 e detentore della 24 Ore di Lemans con la Ferrari 499P. Un nuovo arrivo e una conferma per il ruolo di reserve driver della Scuderia Ferrari HP – ha dichiarato la scuderia nel comunicato ufficiale rilasciato sul proprio sito.

Entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2014, Guanyu ha esordito come pilota titolare con la scuderia Alfa Romeo Racing conquistando 12 punti in due stagioni, prima che la scuderia cambiasse denominazione in Sauber, per racimolare altri 13 punti nel 2024. E’ dell’altro ieri invece l’ufficialità del suo ritorno a Maranello come terzo pilota e il suo compito sarà quello di sostituire i piloti titolari in caso di infortuni o altri imprevisti che di sicuro la Ferrari vorrà scongiurare. Il pilota cinese è stato il primo originario del suo Paese a gareggiare in Formula 1, stabilendo di fatto un piccolo record e diventando protagonista di un documentario proprio per questo motivo.