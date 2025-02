Per Sinner è un catastrofe: annuncio improvviso

Il bilancio di Jannik Sinner è impressionante, soprattutto dopo la seconda vittoria consecutiva degli Australian Open. L’annuncio arrivato nelle ultime ore però, parla di un Sinner vicino alla catastrofe.

Se il 2024 di Sinner si era chiuso con numeri impressionanti, tra i quali la vittoria a Melbourne, quella degli US Open e le ATP Finals, non si può dire che questo nuovo anno sia iniziato peggio. Il tennista altoatesino non poteva che aprire la stagione in un modo migliore, staccando ulteriormente i suoi principali inseguitori come Zverev e Alcaraz.

Ormai a ridosso degli ATP del Qatar, Sinner verrà messo a dura prova dopo aver rinunciato al torneo di Rotterdam e i suoi rivali faranno il possibile per spodestarlo. Con un vantaggio di oltre 4.800 punti su Alcaraz e 3.695 punti su Zverev, non sarà comunque una passeggiata per il numero uno al mondo difendere il suo primato. Ovviamente il tutto dipenderà anche dall’esito del ricorso WADA di cui sapremo a metà aprile, proprio per questo Sinner dovrà accumulare più punti possibili in modo da creare una zona cuscinetto di sostanza. Di mezzo ci saranno quasi sicuramente gli Indian Wells, torneo dal quale l’italiano è stato eliminato lo scorso anno proprio da Alcaraz in semifinale.

Sinner è spacciato, Sky Sports UK lo condanna

Per una volta non si è parlato del caso Clostebol ma solo di sport. Nonostante questo il dominio di Sinner sembra destinato a finire, almeno secondo i numerosi esperti intervenuti su Sky Sports Tennis UK. Sono stati infatti quasi unanimi i pareri secondo cui il campione è destinato a perdere terreno in favore dei suoi inseguitori, principalmente in favore di Alcaraz che sembra più quotato per la risalita. Gli scontri diretti tra i due tennisti effettivamente hanno sempre dato ragione allo spagnolo, ma sull’allungo Alcaraz si è dimostrato meno affidabile rispetto a Sinner.

Secondo Gigi Salmon ad esempio – Alcaraz ha perso terreno a fine 2024 per il troppo gioco e un malessere fisico. L’analista inglese non è stata l’unica a dispensare sentenze nei confronti di Sinner, infatti anche Naomy Cavaday ha sposato la teoria della sua collega evidenziando come il tennista spagnolo, in condizioni di forma ottimali, potrebbe mangiare molto terreno al numero uno del ranking. Su sette interventi solo quello del giornalista Raz Mirza è stato favorevole nei confronti del nostro Jannik: “Alle Atp Finals di Torino ha dimostrato di essere un gradino sopra tutti gli altri. La sua vittoria agli Us Open è stata impressionante e ha consolidato il suo status di leader. Per gli inseguitori sarà dura riprenderlo”.