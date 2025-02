Stagione finita, l’operazione non lascia scampo

Non poteva esserci notizia peggiore per la squadra capolista della classifica 2024-25. L’operazione ha decretato un’assenza che terrà fuori il campione per tutta la stagione: il campionato è a rischio.

La stagione stava andando molto bene ma il recente infortunio ha richiesto necessariamente l’intervento chirurgico. Sebbene l’operazione sia più che riuscita, l’autore di 6 gol da inizio campionato dovrà saltare l’intero campionato. La riabilitazione infatti sarà molto lunga per il nuovo innesto che ha raggiunto la squadra a giugno dello scorso anno.

Artefice di una carriera di tutto rispetto Janne Kuokkanen è approdato al Losanna insieme ad altri due connazionali finlandesi, Oksanen e Pajuniemi, contribuendo fortemente al primato in classifica in nella National League svizzera. La classifica attuale parla di un primato in classifica con 87 punti e 5 di distacco dagli inseguitori dello ZSC Lions di Zurigo, con una differenza reti di tutto rispetto che si attesta a +28. Kuokkanen ha preso parte a 35 partite delle 45 disputate dalla capolista, mettendo a segno 6 gol e apponendo la firma su 19 assist. La stagione, che si chiuderà a marzo, deve ancora dire molto su chi sarà il migliore e l’assenza del centre finlandese è sicuramente un duro colpo per la dirigenza vodese.

Dramma Kuokkanen, tornerà in campo a settembre

Oltre ai tempi di recupero ci saranno da tenere in considerazione le settimane che serviranno per la riabilitazione del finlandese Kuokkanen, il quale ha rimediato un brutto infortunio alla mano nel mese di gennaio e non potrà imbracciare la mazza per molti mesi. Il ragazzo classe ’98 fu selezionato al secondo turno, 43ª scelta assoluta, dai Carolina Hurricanes nel Draft NHL 2016 e poi militò nei London Knights nella Ontario Hockey League. Tra le squadre in cui ha militato, la lunga carriera del centre annovera, oltre agli Hurricanes, gli Charlotte Checkers (AHL) e New Jersey Devils (NHL), prima di trasferirsi nuovamente in Europa per raggiungere la Svizzera con gli HC Fribourg-Gottéron.

Successivamente Kuokkanen ha giocato per i Malmö Redhawks nella SHL svedese durante la stagione 2023-2024, registrando 18 gol e 26 assist in 43 partite. In ambito internazionale il centrocampista ha militato nella Finlandia in diverse competizioni giovanili, tra cui i Campionati Mondiali Under 18 e Under 20. La società ha rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio sito comunicando il buon esito dell’operazione, senza sbilanciarsi troppo sui tempi di recupero: Janne Kuokkanen, infortunatosi alla mano nel mese di gennaio, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal ghiaccio fino al termine della stagione. L’operazione è andata bene e il nostro numero 22 inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane. Auguriamo a Janne una pronta guarigione.