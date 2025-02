Anna Kalinskaya annuncia la novità: decisione definitiva

La tennista russa che attualmente occupa la diciottesima posizione nel ranking WTA non ha avuto la stessa fortuna del suo fidanzato in questo 2025. Kalinskaya annuncia la novità sul suo futuro.

Sono 7 i titoli ITF conquistati dalla tennista di Mosca classe ’98, che è ancora alla ricerca di un trofeo WTA e soprattutto di uno stato di forma ottimale. Sono infatti tre i ritiri che la Kalinskaya ha dovuto affrontare nel 2025 e che, ovviamente, le hanno fatto perdere posizioni importanti nel ranking mondiale. Ad Adelaide sono state le temperature eccessive a mettere in seria difficoltà la numero 18, mentre agli Australian Open, slam nel quale lo scorso anno raggiunse i quarti, la russa ha dato forfait poco prima della gara contro la Birrel.

A Singapore la Kalinskaya aveva raggiunto la semifinale e quasi sfiorato il sogno di un primo titolo nella sua carriera, ma anche lì il suo fisico l’ha costretta a fermarsi al secondo set contro Anna Li. Non certo una stagione fortunata per l’atleta russa che è anche al centro del tran tran mediatico riguardo alla sua relazione con Jannik Sinner, lui invece campione agli ultimi Australian Open. Tutti i tifosi sono col fiato sospeso, in attesa di capire se i due si incontreranno in quel di Doha per il torneo del Qatar: la decisione spetta a lei.

Kalinskaya senza pace: in dubbio per il Qatar

Negli ultimi giorni c’è stato un silenzio assordante sui profili social della Kalinskaya, probabilmente dovuto al fatto che la tennista sta cercando la tranquillità necessaria per recuperare una forma fisica decisamente deludente finora. Nonostante le 285 vittorie in carriera, Kalinskaya non è ancora riuscita a portare a casa un titolo nel singolare, a fronte dei 3 vinti in doppio. La ragazza di Mosca sta lavorando duramente per recuperare dall’infortunio alla coscia, ma la sua partecipazione in Qatar è ancora in forte dubbio.

I Qatar Open potrebbero regalare 1000 punti alla Kalinskaya in caso di vittoria, cosa che la proietterebbe vicina al suo miglior ranking storico: la posizione numero 11 risalente all’ottobre 2024. Lo scorso anno fu eliminata al primo turno dalla Pliskova e quest’anno, in caso di partecipazione, accederebbe al torneo come sedicesima testa di serie. Nel caso Kalinskaya decidesse di abbandonare il torneo qatariota, sicuramente farà di tutto per esserci a Dubai e difendere i punti dello scorso anno, quando in finale andò incontro alla sconfitta contro Jasmine Paolini. Un 2025 decisamente sfortunato per la Kalinskaya, tuttavia la stagione è ancora molto lunga e la moscovita ha tutto il tempo di centrare il suo primo titolo WTA.