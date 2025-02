Cristiano Ronaldo continuerà a giocare in Arabia Saudita: pronto il rinnovo, i dettagli

Cristiano Ronaldo continuerà a giocare in Arabia Saudita: secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti il campione portoghese prolungherà il proprio contratto con l’Al-Nassr per un anno con opzione per una stagione ulteriore, dunque fino al 30 giugno 2027 eventualmente.

16 gol per lui in questa Saudi Pro League in 18 partite. In totale sono 82 gol e 19 assist in 90 partite con l’Al-Nassr: a 40 anni CR7 ha decisamente ancora voglia di dire la sua nel calcio e di continuare ad inseguire l’obiettivo dei 1000 gol in carriera.