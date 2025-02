Olympia torna a volare allo Sportitalia Village. La Folgore Caratese al secondo posto (VIDEO)

La Folgore Caratese raggiunge quota 15 vittorie in campionato in casa contro il Breno, in una domenica caratterizzata però dal volo dell’aquila Olympia allo Sportitalia Village. Uno spettacolo fuori dal campo, garantito dal falconiere Juan Bernabè, a cui ha dato seguito anche quello fornito dai ragazzi di mister Carobbio, capaci di battere il Breno per 4-2 grazie alla doppietta di Ferrandino e con i gol di Matteucci e del capitano Arpino. A nulla sono valsi i due gol realizzati nel finale dagli avversari con Verzeni e Tignonsini.

Un successo che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere al secondo posto il Desenzano e di ridurre a soli 5 punti il distacco dalla capolista Ospitaletto. Una domenica di spettacolo sia fuori che dentro dal rettangolo verde. Olympia è tornata a volare, e con lei anche la Folgore Caratese.