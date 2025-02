Scandalo Sinner: hanno svelato il segreto

L’ennesimo scandalo ha coinvolto di recente Jannik Sinner. Alla ricerca di punti nel torneo del Qatar, il tennista italiano è stato attaccato apertamente circa i suoi recenti comportamenti: la frecciatina è autorevole.

Mentre si stanno ancora disputando le qualificazioni al torneo del Qatar, Jannik Sinner è chiamato a fronteggiare l’ennesimo attacco per un motivo che ormai sta facendo parlare più dei suoi risultati sportivi. Non bastano infatti i 3 slam portati a casa nell’arco di 13 mesi per zittire tutti, perché il caso Clostebol spunta sempre prepotente, come fosse un mostro imbattibile per l’altoatesino. Difficile mantenere la concentrazione in certe condizioni, anche se l’atleta italiano si è dimostrato abile a reagire sotto pressione innumerevoli volte.

Se non è il doping a far parlare di lui, ci si mette il clamoroso rifiuto di partecipare all’incontro con il Presidente Mattarella ad alzare nuovi polveroni. Mentre il tempo corre verso il mese di aprile, periodo in cui sapremo l’esito del ricorso WADA, Sinner si è visto sbattere in faccia l’ennesimo affronto che stavolta arriva da oltre oceano. No, non stiamo parlando di Kyrgios, anche perché ormai la sua ossessione non fa più notizia, bensì di una autorevole testata giornalistica statunitense.

Caso Sinner, la pesante accusa del New York Times

E dire che da New York hanno sempre preso le sue parti per quanto riguarda il caso Clostebol. Stavolta però il noto quotidiano newyorkese non ha risparmiato il numero uno del ranking ATP, sollevando un quesito che sembra appartenere più alla politica che allo sport. Di recente Sinner ha lanciato il suo primo contenuto sul proprio canale Youtube, narrando le vicende che lo hanno portato a vincere il suo terzo slam in quel di Melbourne. Niente di male, verrebbe da dire, perché è sempre più comune vedere sportivi che dirigono i propri canali social: il NYT però ci ha visto qualcosa di losco.

Secondo la testata statunitense infatti, Sinner avrebbe aperto il canale Youtube per distogliere l’attenzione dallo scandalo Clostebol, che lo ha visto coinvolto lo scorso anno. C’è quel vecchio detto che dice che le star del cinema vogliono essere atleti e gli atleti vogliono essere star del cinema. L’assioma ci porta a Jannik Sinner – è quanto si legge nell’articolo dedicato al tennista di San Candido. Senza lasciare troppo spazio al sarcasmo, che Sinner certamente non gradirà, il New York Times è apparso abbastanza sicuro sulle reali intenzioni dell’italiano: “Sta diventando youtuber per distogliere l’attenzione da certe cose”.