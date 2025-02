Tragico incidente, il commovente cordoglio del Napoli

La promessa dello sport campano si è spenta sabato pomeriggio al Cardarelli di Napoli. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

Non osiamo nemmeno immaginare come possano sentirsi i suoi genitori, tutti i famigliari e gli amici più stretti. Un tragico incidente ha spezzato la vita di un ragazzo giovane e pieno di vita, di una promessa dello sport italiano.

Si è spento Domenico Cirillo, il ragazzo investito a Napoli

Non ce l’ha fatta Domenico Cirillo, il diciassettenne investito sabato scorso a Napoli. Mentre attraversava la strada, all’altezza dello chalet dei Pini, a Mergellina, era stato travolto da una Mini Cooper al cui volante vi era un diciannovenne, quasi un suo coetaneo.

Immediati i soccorsi, ma fin da principio si era compresa la gravità delle sue condizioni. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Donati gli organi di Domenico, promessa del basket campano

Domenico si è spento sabato pomeriggio, al Cardarelli di Napoli dove era stato portato lo scorso 2 febbraio dall’ospedale San Paolo, nel quale era stato ricoverato d’urgenza per un edema cerebrale, per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Era in coma profondo dal giorno dell’incidente, e purtroppo sono stati tutti vani i tentativi di rianimarlo. Come riporta la stampa locale, i suoi organi saranno donati.

Domenico viene descritto come un ragazzo solare e responsabile, il Liceo Scientifico ‘Labriola’ di Fuorigrotta che frequentava e in cui era rappresentante d’istituto, sottolinea come fosse “un punto di riferimento per tanti compagni e amici”.

“Domenico sei il raggio di sole che fa risplendere l’arcobaleno, con il tuo sorriso riuscivi a colorare la vita di tutti – lo struggente messaggio della mamma – Grazie amore nostro, siamo orgogliosi di essere i tuoi genitori, hai reso la nostra vita un inno alla gioia!”.

Napoli Basket Academy: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico, promessa della formazione Under 19”

Erano tante le passioni che coltivava Domenico, la più importante quella per il basket. Giocava nell’Under 19 della Napoli Basket Academy, che tramite il presidente Riccardo Gattola ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“La Napoli Basket Academy esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giovane atleta Domenico Cirillo, a seguito di un tragico incidente stradale della scorsa settimana.