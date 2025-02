Verstappen, l’annuncio stravolge la Formula 1

Dopo aver vinto il suo quarto titolo il futuro di Max Verstappen è tutt’altro che deciso. L’annuncio in diretta ha spiazzato tutti perché nei prossimi mesi potrebbe succedere qualcosa di assurdo.

Max Verstappen ha chiuso il suo ultimo anno in Red Bull da campione, ma con una stagione tutt’altro che perfetta. Nonostante sia riuscito a confermarsi al vertice, la monoposto non è stata all’altezza delle aspettative, mostrando limiti di sviluppo e una competitività altalenante rispetto agli anni precedenti. Verstappen ha dovuto compensare con il suo talento, vincendo grazie a strategie aggressive e gare al limite, ma il dominio schiacciante visto nelle stagioni passate è venuto meno. Gli avversari si sono avvicinati, con McLaren e Ferrari sempre più insidiose, mentre all’interno del team sono emerse tensioni e scelte tecniche discutibili. Alla fine, l’olandese ha portato a casa il titolo, ma la sensazione è che la Red Bull non fosse più imbattibile come un tempo.

Poi c’è stato il caos sul nuovo TD imposto dalla FIA, che ha visto coinvolte le ali delle vetture e sulla quale Red Bull ha investito tempo e denaro, salvo vedersi sbattere in faccia un dietrofront della federazione sulle decisioni dello scorso anno. Per la scuderia austriaca questo potrebbe essere un anno di transizione, o addirittura di declino e per questo il pilota olandese sta facendo dei ragionamenti che preoccupano la Red Bull e i suoi sostenitori.

Verstappen in Aston Martin, Windsor: “Bisogna correre con le persone giuste”

Se ne era già parlato nei giorni scorsi: la scuderia inglese farebbe carte false per aver il pilota di Hasselt a sua disposizione. A quanto pare Stroll sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina al miliardo di sterline per convincere Verstappen a sposare la sua causa, un’offerta insomma che farebbe gola a chiunque. Nell’ultimo periodo ci sono stati molti attriti tra il quattro volte campione e Red Bull, dovuti soprattutto alla pessima annata dal punto di vista tecnico che la scuderia ha affrontato nel 2024. Sull’argomento di è espresso l’ex manager di Formula 1, Peter Windsor, intervenuto nel podcast Cameron CC e decisamente contrario a un passaggio dell’olandese in Aston Martin.

Secondo Windsor infatti, Verstappen non dovrebbe assolutamente fare una scelta basata sull’aspetto economico: “Non lo farei, perché mi sono sempre goduto le corse e so cosa mi serve per esprimermi al meglio. Voglio un ambiente che mi permetta di lavorare con serenità. Non andrei in un team dove l’atmosfera è tesa e difficile, come hanno raccontato molti di quelli che sono stati lì e poi hanno deciso di andarsene”. Windsor non ritiene quindi AM all’altezza del pilota ex Toro Rosso.